Video Dezbatere StartupCafe.ro: De ce iese compania de curierat Sameday de pe bursa. Ce spune seful BVB despre avantajele si dezavantajele companiilor mici listate

Cand il aud pe Octavian spunand ca avem un numar de avantaje, avem un caz de fata in care antreprenorul a decis sa profite de aceste avantaje si apoi a decis sa nu le mai aiba. Este un caz particular.



In mod normal avem companii care debuteaza pe piata si care fie stiu foarte bine ce fac, fie invata pe parcurs, sunt mai constienti de aceste avantaje dupa ce s-au listat.



Acum avem cazul unei companii care a spune: “Suficient! Am beneficiat o vreme, intr-o oarecare masura si este suficient”. Le respect decizia pentru ca asa e viata, avem modalitati diferite de a lua decizii.



Lichiditate scazuta



Sunt de acord ca lichiditatea este scazuta. Dar daca ne gandim ca lichiditatea are o importanta majora, si in fapt, este esenta celor mai importante particularitati ale bursei de valori, as spune in felul urmator: o lichiditate scazuta este mai buna decat zero-lichiditate. Daca o companie se delisteaza lichiditatea este dintr-o data redusa la zero.



N-as pune lichiditatea scazuta in aceasta lista de avantaje si dezavantaje, adica n-as include-o la dezavantaje. Pentru ca lichiditatea scazuta e mai buna decat deloc, din punct de vedere al investitorilor. In plus, bursa de valori este un element care permite companiilor sa isi imbunatateasca aceasta lichiditate. Daca compania are nevoie de bani, are un anumit proiect care are nevoie de finantare poate sa isi creasca capitalul si sa creasca free float-ul, adica numarul de actiuni care au, practic, potentialul de a fi tranzactionate.



Asa ca, acest aspect, cat de mare este lichiditatea, partial, nu in totalitate, se afla in mainile actionarilor principali ai companiei.



Birocratia pentru micile firme listate



Legat de birocratie, iar acesta este elementul care cred, este singurul element unde punctul meu de vedere este total opus fata de cele spuse de Octavian Badescu. Aceasta nu este birocratie, aceasta este ceva ce as spune ca este mai degraba un cost al listarii pe piata, este un cost sau o consecinta a deciziei mele de a lista compania la bursa de valori si prin asta eu vreau sa obtin anumite avantaje pentru mine, pentru companie si pentru toti actionarii.



Si, iarasi, cand aud: “am avut avantaje, dar dezavantajele au fost mai multe, au existat costuri”, inteleg ce spuneti, dar, pana la urma, de ce sunt acestea dezavantaje?



Exista o vorba care spune: nu exista masa pe gratis. Asa ca nu as spune ca aceste costuri sunt de fapt un dezavantaj pentru ca astfel de situatii, in care primesti avantaje, dar n-ai nicio obligatie, zero angajamente, zero costuri nu stiu daca putem intalni prea des undeva in lumea asta. Acum, intrebarea care apare este bineinteles ce nivel au aceste costuri.



Sunt de acord cand vorbim de intreprinderile mici – piata AeRo a fost conceputa special pentru afaceri de aceste dimensiuni, suntem constienti ca nu putem sa percem taxe mari acestor companii si nu le cerem. Taxele pe care le percepem in prima faza companiilor la listare sunt hilare.



Dar suntem atenti la acest aspect pentru ca da, sunt diferente intre companiile mici si cele mari. Acum, vorbind despre firmele mici, ma gandesc ca nu este foarte usor pentru o afacere mica sa supravietuiasca. Pentru ca a supravietui inseamna sa te dezvolti, trebuie sa evoluez, sa ma extind altlfel voi muri mai devreme sau mai tarziu. Poate chiar mai devreme decat mai tarziu.



Iar Octavian stie, poate chiar mai bine decat mine, cred ca suntem de acord aici, ca de multe ori companiile mari au conditii mai facile de a-si manageria afacerea, au mai multa credibilitate, bancile sunt pentru ele o resursa de capital, nu sunt descalificate cand vor sa obtina ceva, doar din cauza dimensiunii.



Se poate sa avem o firma mica ce ofera servicii de foarte buna calitate, dar pur si simplu este prea mica si foarte rar li se vor incredinta proiecte importante. In acest context cred ca bursa de valori poate fi considerata un ajutor. Nu esti singur.



Cand intri in universul nostru primesti noi contacte, mai multa credibilitate, acte noi, iar aceste acte spun: sunt transparent, sunt deschis, n-am nimic de ascuns, sunt un antreprenor curajos, pentru ca da, nu este “o masa pe gratis”, voi incerca sa obtin cateva beneficii din aceasta listare, dar, totodata, va trebui sa ma conformez anumitor restrictii si sunt pregatit sa le fac fata.



Este un mesaj bun pe care sa il transmiti partenerilor sau potentialilor parteneri de business pentru ca este ca o declaratie.



Astazi, as fi surprins sa vad ca cineva isi doreste sa se delisteze de la Bursa pentru ca piata bursei o duce din ce in ce mai bine, atat in ceea ce priveste valorile, cat si preturile.



Este o piata buna pentru listare, nu pentru delistare. In acest context nu pot sa nu recunosc ca decizia voastra ma surprinde la acest moment. Sunt sigur ca a fost determinata de altceva decat observatiile asupra pietei



Dezavantajul la un eventual exit



Sunt absolut de acord cu ce spuneti, ca un investitor care ar vrea sa cumpere intreaga afacere s-ar putea sa aiba o problema ca firma este listata, ca are actionari minoritari si nu stie exact ce sa faca cu acestia si asa mai departe.



Cel mai important este strategia. Si sa devii companie publica, pentru ca asta inseamna sa te listezi, cu toate implicatiile, trebuie sa se potriveasca, sa fie in concordanta cu strategia companiei pentru ca vorbim de un pas foarte important. Desigur, daca eu as avea o companie si m-as gandi la posibilitatea listarii, m-as gandi si la posibilitatea vanzarii companiei catre un investitor strategic.



Cel mai probabil n-as mai intra pe bursa, decat daca as avea un investitor care imi cere asta: stii, ar fi mai bine sa te listezi la bursa pentru ca este o forma de verificare pentru mine (...) dar cred ca aceste situatii sunt mai degraba rare, speciale.



Sfatul meu ar fi sa analizezi strategia si apoi sa hotarasti daca a deveni companie publica deserveste aceasta strategie. Noi nu ne dorim antreprenori frustrati, care sa spuna dupa un an, doi, trei ce greseala am facut, n-am fost informati sau ceva de genul.



O veriga in plus: Depozitarul Central



Daca avem o piata publica, actionari si actiuni impartite, dividendele trebuie distribuite prin elementul central al intregului sistem - Depozitarul Central, unul dintre elementele cheie al pietelor bursiere de peste tot din lume.



Acesta a fost unul dintre aspectele prin care piata romaneasca de capital a fost diferita pana acum, si diferita intr-un sens negativ, fata de tarile mai dezvoltate. Distribuirea dividendelor prin Depozitarul Central era optionala asa ca o companie putea sa decida: voi folosi Depozitarul Central, ori o voi face bilateral, direct prin conturile bancare ale actionarilor. Trebuia sa schimbam asta pentru ca nu asa functioneaza pietele nici pentru firmele mici.



Daca vrem sa avem aceste avantaje, vrem sa avem vizibilitate, sa avem lichiditate, vrem sa comunicam cu partenerii nostri, trebuie sa aratam ca suntem predictibili, ca ne putem adapta la anumite reguli.



Apoi, investiorii pe care ii avem, investitorii de la BVB nu investesc doar intr-o singura companie, ci de cele mai multe ori investesc intr-un oarecare numar de companii si ar vrea sa inteleaga cum functioneaza lucrurile cand vine vorba de drepturile pe care le au ei. Ar vrea sa stie ca exista un mecanism concret.



Sigur ca exista in motivatia listarii si cele spuse de domnul Sobolewski, insa pe noi ne-a interesat foarte mult la momentul listarii obtinerea unei valori de piata a companiei, acesta a fost principalul motiv pentru care noi ne-am listat



Avantajul unei valori "la piata"



Un antreprenor, cand porneste o afacere ia in calcul inclusiv sa iasa din ea la un moment dat, iar in cazul unei companii ca a noastra, care este mai mica ca dimensiuni si care are anumite particularitati - o cifra de afaceri mai mare in raport cu activele, sau diverse alte particularitati -, este destul de dificil de stabilit o valoare, iti trebuie o terta parte care sa iti spuna care este acea valoare si pe noi asta ne-a interesat cel mai mult, care este cea mai buna cale prin care o terta parte sa iti spuna care e valoareaa prin bursa.



Marketing si vizibilitate



Al doilea element tine de marketing, de vizibilitate, de pozitionare. Faptul ca am fost prima companie listata pe piata AeRo a oferit un plus din acest punct de vedere pentru care noi am fost recunoscatori Bursei de Valori, ne-a folosit in activitate si asta am si cautat, acesta a fost un alt motiv al listarii.



Un al treilea motiv pentru care ne-am listat a fost faptul de a pune o mai mare presiune pe propria echipa, pe angajati, pe management si chiar si pe noi, pe actionari, pentru ca acum raspunderea nu mai era limitata doar la noi, raspunderea se duci catre zeci sau sute de actionari si atunci este o cale de a repsonsabiliza managementul in obtinerea unor rezultate din ce in ce mai bune si asta este ceea ce am urmarit.



Deci acum dupa doi ani, daca ar fi sa trag o concluzie, listarea noastra a fost un pas bun, a urmarit nista obiective strategice la un anumit moment, dupa cum si delistarea urmareste obiective strategice la un alt moment. Pentru antreprenori, in masura in care circumstantele sunt de o natura ce ii favorizeaza, AeRo este potrivita.



Tranzactii putine, costuri in plus, mai multe hartii



Sigur ca exista posibilitatea sa accesezi capital la BVB, fie diluandu-te, oferind actiuni, fie imprumutandu-te, emitand obligatiuni, insa nu este ceea ce noi am urmarit. Noi nu am facut crestere de capital prin listare pentru ca nu asta urmaream.



Partea de diluare pe mine ma interesa mai putin pentru ca avand in vedere dimensiunea companiei a ma dilua ma afecta foarte mult pe mine si destul de putin pe companie si atunci obiectivele noastre au tinut de alte aspecte care au fost indeplinite.



Acum o listare vine cu avantaje si dezavantaje, ca orice decizie in viata. Zona de dezavantaje tine de anumite costuri pe care le ai, exista costuri financiare, costuri birocratice, exista costuri ce tin de un anume risc, spre exemplu o lichiditate mai mica poate sa te duca in situatii in care valoarea de pita nu mai conicide cu rezultatele companiei.



O piata mai putin lichida cum e piata AeRo fata de piata principala si la o companie mai mica si la un free float mai mic, anumiti actionari daca ei vor sa vanda la un moment dat ei pot sa iti duca pretul in jos foarte rapid si fara legatura cu rezultatul companiei.



Eu expun cateva minusuri pe care le poti intalni daca esti o companie mica, la bursa care pentru noi, adunate, au dat mai mult decat avantajele deja obtinute. Unul este zona aceasta de lichiditate pe care am observat-o pe parcurs, un alt element este birocratia, pe care o parte o stiam.



Este o zona de birocratie pe care ti-o asumi, pentru ca o companie publica trebuie sa aiba o alta abordare decat o companie inchisa. Dar la inceput interesul nostru era mai mare sa ne listam si ne asumam acest cost, acum a mai scazut interesul si costul acesta a devenit mai mare.



O regula mai rigida la plata dividendelor



Anumite lucruri s-au mai schimbat pe parcurs au mai intervenit niste reglementari si va voi da cateva exemple, care nu avantajeaza foarte mult companiile mici.



Spre exemplu in problematica acordarii dividendelor, este o regula care spune acum ca eu in momentul in care decid sa acord dividende – noi am fost o companie care a acordat dividende pentru ca am dorit sa ne pozitionam ca o companie sigura pe o piata mai putin sigura, era o chestiune de pozitionare – cand zici in aprilie (de exemplu) ca dai dividende, aveam la dispozitie sase luni sa le distribui actionarilor, iar asta o companie o face in functie de cash flow.



Acum nu. Tuturor companiilor li se aplica o regula prin care eu trebuie sa comunic o data certa de distributie a acestor dividende, ceea ce unei companii mici ii pune probleme pentru ca nu are cum sa dea aceasta data pentru ca furnizeaza acei bani din cash flow, dupa cum pot sa decid sa ii dau in octombrie.



In cazul unei companii mici poate pune probleme, pentru ca daca un furnizor nu ma plateste in august, ceea ce eu n-am cum sa stiu acum, asta poate sa ma faca sa mai onorez o promisiune pentru actionari.



Un alt element legat de dividende este ca, recent, a fost introdus Depozitarul Central ca veriga obligatorie intre companie si investitori. Adica, daca domnul Sobolewski este actionar la mine eu nu ma pot intelege cu el direct, el sa imi dea un cont si eu sa ii dau banii in acel interval de sase luni care era convenabil. Nu!



Acum trebuie sa treaca prin Depozitarul Central, indiferent de vointa domnului Soblewski, ca actionar, sau a mea ca emitent. Cred ca aceasta chestiune care este obligatorie ar putea fi optionala, pentru ca daca dansul, ca primitor, vrea sa-i primeasca direct in cont si eu doresc acelasi lucru, intre noi n-ar trebui sa intervina obligatoriu inca o veriga care aduce costuri in plus si o senzatie mai putin placuta pentru ca nu le gasesc justificate.



Eu cred ca pentru companiile mici, cele care se listeaza pe AeRo aceasta existenta a libertatii in privinta datei in care poate sa distribute dividendele trebuie luata in considerare pentru ca altfel poate fi considerata un dezavantaj si ar putea sa ajuga sa se abtina de la a se lista pentru ca ei nu pot vor putea sa distribuie dividende, in cazul companiilor mici.



Eu daca as da timpul inapoi as face exact acelasi lucru, m-as lista pe AeRo, dupa cum as face acelasi lucru si acum (delistarea) din acelasi complex de motive.



Exit mai putin tentant pentru un eventual investitor strategic



Apropo de posibilitatea de a iesi la un moment dat din actionariat si de legatura cu listarea la bursa, de-a lungul timpului, am avut discutii cu potentiali investitori, din tara, din strainatate. In cazul unei companii mai mici, am observat ca a fi listat la bursa nu aduce neaparat un avantaj din aceasta perspectiva, a unui exit total.



De ce? Pentru ca investitorii strategici nu vor sa se incurce cu investitorii minoritari. Si atunci, daca tu ai in vedere, in viitor, cum e si cazul nostru ca proiect antreprenorial, sau o deschidere mai mare, catre un exit toal, atunci listarea la bursa pote sa fie un dezavantaj. Si este o chestiune de strategie in functie de context.



N-ar strica sa ne focalizam eforturile educationale si catre aceasta zona, la modul in care minoritarii raspaltesc un comportament corect al actionarului majoritar sau devin unii opozanti si incearca sa iti impiedice planurile ceea ce este si acesta un anume factor de risc.



Iar aici ar trebui sa ne focalizam eforturile educationale, probabil impreuna cu BVB si ASF si catre astfel de zone pentru ca este nevoie de o schimbare a mentalitatilor nu doar in zona de reglmentare ci si in zona investitorilor.