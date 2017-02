Repetitie pentru 1 si 8 Martie: Un comerciant de flori spune ca vanzarile de Ziua Indragostitilor 2017 i-au crescut cu 15% fata de anul trecut

Potrivit FlorideLux.ro, "comenzile inregistrate in perioada aferenta au generat vanzari in valoare de circa 20.000 de euro, in crestere cu 15%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut".Numarul comenzilor inregistrate de "Valentine' s Day" de catre FlorideLux a crescut cu aproximativ 25% in 2017, in raport cu perioada similara a anului trecut, mai sustine sursa citata, intr-un comunicat remis marti StartupCafe.ro .In medie, clientii au heltuit cam 190 de lei pe buchetele daruite persoanelor iubite de Ziua Indragostitilor.