Transfer international de bani prin intermediul Facebook

Firma TransferWise , care are sediul in Londra, a anuntat marti ca a dezvoltat un chatbot pentru Facebook Messenger, respectiv un program automatizat care ajuta utilizatorii sa comunice cu companii si efectueaza sarcini precum achizitiile online.Startupul spune ca chatbotul sau permite clientilor sa trimita bani prietenilor si familiilor catre si din Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia si Europa, prin Facebook Messenger. Serviciul poate fi folosit si pentru primirea de alerte referitoare la cursul valutar.Facebook permite deja utilizatorilor sa trimita bani pe piata interna a Statelor Unite, prin aplicatia Messenger, dar nu a lansat inca servicii internationale de acest fel.TransferWise a anuntat ca serviciul sau va fi primul care va permite transferurile internationale de bani integral prin Messenger.Facebook a permis din aprilie dezvoltatorilor sa creeze chatbot-uri pentru Messenger, dorind sa extinda folosirea acestuia in serviciile destinate clientilor si in tranzactiile companiilor.TransferWise a fost lansata in 2011 de estonienii Taavet Hinrikus si Kristo Kaarmann, care erau nemultumiti de comisioanele mari cerute de banci pentru transferurile internationale de bani, si este una dintre cele mai cunoscute companii de tehnologie specializate in servicii financiare din Europa.Compania, evaluata la peste 1 miliard de dolari, este sustinuta de mai multi investitori cunoscuti, cum este fondul Andreessen Horowitz din Silicon Valley, fondatorul Virgin Group, Richard Branson, si co-fondatorii PayPal, Max Levchin si Peter Thiel, prin intermediul fondului Valar Ventures.Clienti din peste 50 de tari trimit lunar aproximativ 1 miliard de dolari prin intermediul site-ului operat de TransferWise.Chatbot-ul TransferWise este deocamdata disponibil doar pentru Facebook Messenger, dar poate fi adaptat sa functioneze si pe alte servicii populare de chat, a spus Scott Miller, director pentru parteneriate globale la companie.Concurenta pe piata platilor de pe dispozitive mobile si transferurile internationale de bani se intensifica. La inceputul lunii februarie, PayPal a anuntat ca aplicatia sa de plati in SUA Venmo va fi disponibila pe serviciul de chat Slack.