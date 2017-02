VIDEO A plecat din Rusia si a creat o mare afacere in America. 7 lectii de la cofondatorul Google Sergey Brin pentru tinerii antreprenori

Incearca orice, pentru a-ti fructifica sansele. "Cred ca, inainte de toate, am fost foarte norocos sa ajung in Silicon Valley, iar Silicon Valley a avut nrocul sa beneficieze de boom-ul semiconductorului, al software-ului, al internetului, al mobilului si cred ca este o cantitate enorma de noroc acolo. Dar norocul vine si din a incerca orice si din atat de multe esecuri. Numai daca v-as spune eu toate tampeniile pe care le-am facut, am avea o sesiune mult mai lunga. Si succesul apare de multe ori din sansa".

Toloeranta la esec este importanta pentru start-upuri. Incurajand proiectele "nebunesti", Brin a dat si exemplul proiectului Google Contact Lens, inceput in 2014. "Subsidiara noastra Verily a inceput cu proiectul acesta glucose-sensing contact lens. Si voiau sa puna un computer in lentilele de contact. Le-am spus <<OK, suna nebunesc, dar dati-i drumul nebuniei asteia a vostra, o sa aveti doar vreo doi oameni, nu va daau multe reurse, dar sigur, daca voi veti putea pune un computer in lentilele de contact, bravo voua!>> Si acum, dupa cativa ani, fac studii serioase acum. Si speram ca vor duce pe piata lucrurile alea. Dar eu nu credeam asta si nu am putut sa prezic nicodata asa ceva. Dar cred ca avem noroc cu mediul acesta al tolerantei la esecuri si ca facem multe pariuri riscante.

Primii sai pasi in business. Intrebat daca si-a imaginat ce avea sa iasa din primii sai pasi antreprenoriali, Sergey Brin a raspuns: "Nu mi-am putut imagina. Cand eram la doctorat la Stanford mi-am intrebat coordonatorul: <<Ce sa fac, sa merg pe treaba asta cu antreprenoriatul sau sa imi termin doctoratul>>, iar ei mi-au spus: <<Sigur, da-i drumul, iar daca nu merge antreprenoriatul, te intorci si-ti termini si doctoratul. Ceea ce inca mai planuiesc sa fac... Si mi-am spus sa incerc. Si cred ca aceasta mentaliate a patruns in Silicon Valley si asta este unul dintre punctele forte si nu este vazut ca ceva negativ faptul ca incerci ceva si nu merge".

Tehnologia si reteaua globala sunt un avantaj pentru tinerii antreprenori de azi. "Cred ca tinerii, intr-un fel, pentru ei viata este mai usoara acum decat era pentru mine. Cred ca pentru toti, pe vremea mea, era destul de stresant sa te duci in Elvetia, cum pastrai legatura cu oamenii inainte de telefoanele mobile, calatoria, cum iti schimbai banii... Sunt multe lucruri pentru care acum ne putem uita direct pe smartphone, sa vedem unde sa ne ducem"...

... Dar nivelul de ambitie global ii poate descuraja pe unii tineri. "Dar exista si un stadiul global care face ca lucrurile sa fie mai dificile. Cand eram eu la scoala si eram in echipa de matematica, ma comparam cu ceilalti copii din scoala. Cred ca tinerii din ziua de azi, mai ales cei mai ambitiosi, isi masoara puterile la scara globala. Si isi spun: <<trebuie sa fiu numarul unu in lume>>. Si cred ca poate fi descurajator, intr-un fel, daca spui ca esti numarul 1.000 in lume. In lumea mea, ar fi fost o reusita enorma, pentru ca asta m-ar fi facut in mod clar cel mai bun din oras. Deci este putin descurajator"

Urmeaza-ti visul. "Si eu i-as incuraja pe tineri sa incerce sa-si urmeze visurile si sa reduca la tacere avea voce interioara care iti spune: <<De fapt, sunt 1.000 de startupuri care incearca sa faca, de exemlu, biciclete care merg singure. Nici ca visam sa ajung la un asemenea succes economic. Cred ca trebuie sa vrei sa te distrezi si sa nu te lasi tras in jos de greutatea asteptarilor pe care, cred eu, le creeaza aceasta retea globala, unul dintre punctele slabe".

Nu uita de valorile din jurul afacerilor. "Oricare ar fi motivul, poate ca suntem un fel de hippioti din San Francisco, dar Google a avut mereu o responsabiliate sociala. Cred ca nu este cazul sa spunem ca firmele, ca a noastra, sunt motivate doar de profit. Nu poti sa te gandesti ingust, <<acesta este business-ul tau, trebuie sa maximizei castigurile, nu conteaza restul din jurul tau>>. (...) Nu cred ca este rezonabil sa te gandesti ca o companie trebuie cauti doar profitul".

Sergey Brin s-a nascut la Moscova, in Uniunea Sovietica, iar cand avea 6 ani a emigrat impreuna cu familia sa in Statele Unite ale Americii. In anul 1998, Brin a deschis, impreuna cu colegul sau de la Stanford de atunci, Larry Page, Google, un startup care avea sa devina gigantul care astazi are o cifra de afaceri anuala de peste 90 de miliarde de dolari, in jurul motorului de cautare cu acelasi nume.Sergey Brin (43 de ani), care are o avere estimata la 38 de miliarde de dolari, este presedintele congomeratului Alphabet, compania care strange afacerile din jurul brandului Google.