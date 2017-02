Ce a cautat antreprenorul Sorin "Axu" Axinte la protest: Antreprenoriatul este o forma esentiala de libertate

De ce vine un antreprenor la protestele din Piata Victoriei

Exista doua legaturi intre antrprenoriat si implicarea in treburile cetatii:

De la orice guvernanti eu astept onestitate - asta este nediscutabila - cinste, pur si simplu, un minimum de competenta profesionala demonstrata, daca se poate, inainte sa ajunga in asemenea pozitii, transparenta in momentul in care ajung la butoane si incep sa apese pe ele, e foarte important sa spuna ce fac si de ce fac si cu ce rezultate si sa nu ne trezim cu chestii bagate pe sub pres (...), si o farama de viziune macar. O farama de viziune in ceea ce priveste ceea ce se poate face cu potentialul asta uman formidabil din aceasta tara care, ignorat si calcat in picioare metaforic niste zeci de ani pana acum, o buna parte din el pur si simplu a plecat.

E bine ca a existat aceasta supapa a emigratiei, pentru ca altel, daca ne imaginam cum ar fi fost cu inca 4 milioane de oameni nefericiti si someri in aceasta tara... Trebuie sa le multumum celor care au avut curajul sa plece.

Ar fi un castig de capital uman formidabil (daca romanii din strainatate s-ar intoarce in Romania si ar deschide afaceri - n.r.). Problema este ca la nivelul uman - dincolo de oportunitati, pentru ca in Romania sunt oportunitati de business - dar te uiti la componenta umana a deciziei sa te intorci intr-o tara din care n-ai plecat pentru ca iti era extraordinar de bine, trebuie sa ai motive foarte puternice. Si nu tin doar de oportunitatile de business. Tin de cat de bine merge tara, cat de bine este administrata, cate batai de cap o sa ai, daca nu cumva or sa incerce unii sa te jupoaie cu tot felul de spagi si solutii informale ca sa depasesti nu stiu ce capcane, avize, teancuri de hartii pe care trebuie sa le completezi daca pornesti un business.

Cum merge mai vechea sa afacere, compania de strategie de marketing si branding GLUE:

La GLUE, este un business care are ceva vechime, este inceput in martie 2008, deci la anul face zece ani. E un business stabilizat, nu se mai intampla lucruri neaparat spectaculoase in piata asta, dar in continuare se pot face proiecte interesante daca tii la calitatea clientilor. Inca sunt lucruri de facut pentru prima oara in orice piata.

Mai ales la nivel de branduri, daca sunt bine facute proiectele si daca intentia respectiva pe care construiesti o strategie este intr-o zona de piata interesanta, satisfactiile pot fi foarte mari. E ca atunci cand pornesti de la zero si, daca lucrurile sunt bine asezate, creste ca proverbiarul Fat-Frumos.

1. Antreprenoriatul este definibil si ca o forma esentiala de libertate. Si atunci vorbim despre a-ti exercita aceasta libertate si cand vine vorba de ceea ce se intampla in afara businessului pe care vrei sa-l creezi. Nu poti sa faci o distinctie si sa spui: Vreau sa fiu liber cand vine vorba de business, dar atunci cand vine vorba de ceea ce se intampla in jurul meu in societate subiectul ma intereseaza mai putin. Nu prea ai cum, subiectele sunt legate indisolubil. La baza e acelasi lucru: o forma de libertatea.2. Si, pe de alta parte, antreprenoritul este atunci cand incerci sa rezolvi singur o problema. De business. Cred ca genul asta de atitudine este aia corecta si cand vine vorba de treburile cetatii. Cu alte cuvinte, sa te implici direct atunci cand e o problema de rezolvat care tine de ceea ce se intampla in jurul tau. Nu poti sa stai si sa astepti sa-ti rezolve altii problema, pentru ca, la fel ca in business, n-o sa fii sigur nici de calitatea rezultatului si nici cand o sa fie gata si daca nu cumva depaseste de 17 mii de ori bugetul. Daca stai si lasi toata greutatea deciziilor pe niste oameni care te reprezinta, s-ar putea ca rezultatele sa fie departe de cele dorite. Si de aceea cred ca e bine sa fim aici.