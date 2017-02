eMAG investeste 1,7 milioane euro in producatorul local de aplicatii online Zitec

Zitec a ajuns in 2016 la o cifra de afaceri de 4 milioane de euro, cu un indicator de profitabilitate (EBITDA) in crestere, la 12%. Infuzia de capital, care va avea loc printr-o serie de tranzactii, a avut in vedere potentialul de crestere in zona de servicii de dezvoltare software si online marketing, precum si portofoliul de investitii in startup-uri al Zitec. Printre companiile din portofoliul de investitii Zitec se numara: Zipongo.com (SUA), cosQuare.com (Olanda) si editura HAC!BD (Romania).„Ne bucurăm foarte mult că am reușit să obținem această investiție care, în primul rând, ne oferă validarea unui business românesc de servicii, dezvoltat de la zero, de-a lungul a 14 ani. Mai mult, este o recunoaștere venită din partea unui jucător de renume. Rămânem în continuare o companie antreprenorială, independentă, lucru care a făcut, de altfel, posibilă această tranzacție, pe lângă o aliniere foarte bună a obiectivelor strategice”, a declarat Alexandru Lăpușan, CEO & fondator Zitec.Investitorul va asigura accesul companiei la capital, know-how si conexiuni globale pentru dezvoltare. Managementul va ramane in aceeasi formula ca inainte de tranzactie, au anuntat oficialii companiei."Aceasta tranzactie strategica ne va permite sa continuam dezvoltarea accelerata a unor proiecte locale si regionale ample, cu impact major in piata, cu sprijinul unui partener cu competente avansate in servicii IT. Totodata, este o recunoastere a rezultatelor obtinute de echipa Zitec in ultimii ani si a excelentei colaborari pe care am avut-o in proiecte comune precedente", a declarat Iulian Stanciu, CEO si actionar eMAG.Tranzactia a fost asistata pentru Zitec de Societatea de avocati bpv Grigorescu Stefanica, prin implicarea directa a lui Catalin Grigorescu (Managing Partner) si a lui Ciprian Frandes (Associate). De asemenea, Zitec a beneficiat de consultanta de specialitate in domeniul IT din partea buticului de avocatura Jlaw, prin avocatii Claudia Jelea si Mihai Jelea.Zitec este una dintre companiile lider in industria IT din Romania, specializata in dezvoltarea de produse si aplicatii online complexe, precum si servicii de online marketing.eMAG a anuntat de curand ca a investit a investit 48 de milioane de euro in dezvoltare, din care 24 in dezvoltarea internationala si 18 in dezvoltarea de tehnologie. Totodata, a mai anuntat lansara eMAG Labs, un proiect de testare a noilor tehnologii, cum ar fi realitatea virtuala, internet of things sau boti, cu investitii de peste jumatatea de milion de euro.Printre cele mai recente investitii ale retailerului se numara: preluarea magaziunului PC Garage si o parte din actionariatul firmei Atelierele Pegas.