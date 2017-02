EY: Fondatorul IPEC este antreprenorul anului 2016 in Romania

IPEC este unul dintre cei mai mari jucatori din lume in domeniul produselor de menaj si portelan superior. Compania condusa de Cristian Covaciu detine una dintre cele mai avansate tehnologii de productie din domeniu. In prezent, are un venit anual de peste 22 milioane EUR, 800 de angajati si 250 de roboti industriali. Cu aproximativ 40 de milioane de piese fabricate anual, IPEC este o companie care livreaza la nivel global, din Japonia pana in SUA.In cadrul evenimentului, Angela Achitei a castigat titlul de Social Entrepreneur Of The Year iar Daniel Dines a cistigat titlul de Emerging Entrepreneur Of The Year.Angela Achitei este presedinta Fundatiei "Alaturi de Voi" si a infiintat afacerea sociala Util Deco care are acum 70 de angajati, dintre care 36 cu dizabilitati. Firma este organizata sub forma de unitate protejata cu ateliere in Iasi, Constanta si Tg. Mures si este cea mai mare intreprindere sociala din Romania. In 2015, a avut vanzari de aproape 6 milioane EUR.Dines este CEO-ul companiei UiPath, care a parcurs in doi ani drumul de la un start-up local la cel de lider global in domeniul roboticii software, cu birouri in Londra, San Francisco, Bangalore si Bucuresti.Daniel Dines a tintit o piata cu disponibilitate uriasa de dezvoltare, cea a robotics process automation (RPA). Solutia UiPath RPA este proiectata sa automatizeze procese cu volum si grad de sofisticare variabile, de la operatii call center, pana la procese complexe din domeniul financiar. Compania a avut o crestere exploziva in 2016. De la 20 de angajati in Bucuresti, a ajuns la 120 de angajati in sapte tari. Cifra de afaceri a crescut pe masura, cu 600% fata de 2015.Pentru prima oara in cadrul galei EY s-a decernat un premiu de excelenta care recunoaste afacerile de familie. Premiul Family Business Excellence Award i-a revenit familiei Buluc, care conduce grupul Farmexim, alcatuit din trei companii: Farmexim S.A., Help Net Farma S.A., Green Net S.A. In 1990, Ovidiu Buluc a pus bazele primei unitati pentru importul si distribuitia de medicamente din Romania.Anul 2016 a fost incheiat cu o cifra de afaceri totala de 545 milioane de EUR. Ovidiu Buluc conduce businessul alaturi de fiicele sale: Isabelle Iacob si Alina Barcaru. Isabelle este directorul Help Net, in timp ce Alina este director executiv al Farmexim.Castigatorul din acest an al premiului EY Entrepreneur Of The Year va reprezenta Romania la finala mondiala a competitiei, unde va concura alaturi de antreprenori din intreaga lume pentru titlul EY World Entrepreneur Of The Year. Marea finala va avea loc la Monte Carlo in luna iunie 2017.50 de antreprenori au intrat in competitia finala pentru desemnarea Antreprenorului anului din cadrul editiei 2016 - EY Entrepreneur Of The Year Romania. Companiile care au concurat activeaza pe sectoare variate: de la industria alimentara si productia de biciclete, pana la expertiza IT, servicii medicale, publishing.Competitia EY Entrepreneur of The Year se organizeaza de peste 30 de ani, in 145 de orase din 60 de tari si premiaza antreprenorii pentru viziunea si directia strategica cu care isi cresc afacerile, puterea de a inova, integritatea personala si pentru impactul pozitiv asupra comunitatii.