Compania romaneasca de curierat Sameday Courier a iesit de pe bursa

Dupa doi ani de activitate pe bursa, actionarii majoritari ai companiei de curierat Sameday Courier, Octavian Badescu si Lucian Baltaru, au achizitionat cele 35.472 actiuni ale companie, listate pe piata AeRO a Bursei De Valori Bucuresti, incheind procesul de delistare al firmei.Achizitionarea celor 35.472 de actiuni a fost facuta la pretul de 10 lei, depasind astfel pragul minim necesar de 95% din numarul total de actiuni al companiei, potrivit anuntului facut de BVB.Octavian Badescu, fondator al Sameday Courier, detine in acest moment peste 68 % din actiunile companiei Sameday Courier.", a companiei, cresterea vizibilitatii, a credibilitatii, motivarea fondatorilor, responsabilizarea managementului si a angajatilor. Cred ca si-au atins obiectivele si actionarii minoritari - parteneri care au cumparat in acesti 2 ani actiuni, acordandu-ne o incredere pentru care le multumim. Au beneficiat in fiecare an de dividende cu un randament semnificativ si au putut folosi oportunitatea de a vinde acum, crescandu-si profitul.", a declarat fondatorul comapaniei, Octavian Badescu.Capitalizarea companiei a ajuns la 10 milioane de lei, actionarii primind cate 10 lei pentru fiecare actiune detinuta, in conditiile in care in momentul listarii, in luna februarie 2015, compania intrase pe piata secundara a bursei la un pret de 7,5 lei pentru o actiune."Consideram ca intreaga istorie de prezenta a Sameday Courier la BVB a fost un succes pentru absolut toate partile implicate: actionarii majoritari, compania in sine, actionarii minoritari, respectiv piata de capital cu restul actorilor implicati (ASF, BVB, consultanti, brokeri). S-a dovedit ca evolutia la bursa a avut un rol pozitiv", a mai spus Octavian Badescu.