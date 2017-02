Topul domeniilor cu cele mai multe angajari si cele mai mari salarii in 2016. Trenduri pentru acest an

2016 a insemnat un an al angajarilor masive in domenii precumsaupotrivit Smartree, companie ce se ocupa de externalizarea proceselor de HR. De altfel, conform companiei, trendul recrutarilor pe aceste segmente se va pastra si anul acesta."Anul trecut, domenii precum IT, BPO, productie si retail au condus in topul industriilor care au oferit cele mai multe locuri de munca. De asemenea, automotive, logistica si medical sunt alte segmente unde candidatii nu au fost nevoiti sa caute prea mult un job", a declarat Raluca Penes, HR Coordinator Smartree.In ceea ce priveste cele mai bine platite pozitii, in functie de industrie, in 2016, domeniul software a ramas pe locul intai in top, insa nu departe de automotive unde, pentru functii specializate, precum ingineria mecanica, sunt oferite salarii foarte atractive."Pe langa remuneratia oferita, companiile au largit gama de beneficii, incluzand o varietate de alte noi facilitati care pot motiva oamenii.Drept urmare, pe lista de noi beneficii se afla de la clasica asigurare medicala, abonamente la salile de sport, pana la sali de relaxare la birou, gradinite pentru copiii angajatilor, programul flexibil, inclusiv posibilitatea de a lucra de acasa, abonamentele la biblioteci sau alte activitati sociale", a mai spus Raluca Penes.Aceasta a subliniat, de asemenea, ca cele mai apreciate beneficii au devenit, astfel, cele care pot asigura un echilibru intre viata profesionala si cea personala.In topul oraselor cu cele mai multe angajari anul trecut se afla, desigur, Bucurestiul si Vestul Romaniei, precum Cluj-Napoca sau Timisoara. La polul opus, zona de Est a tarii inregistreaza cea mai mica dezvoltare, din cauza faptului ca este regiunea cel mai putin industrializata. Totusi, aceasta s-a remarcat, in 2016, prin propunerea de proiecte de relocare, in special in vestul tarii., asa ca au optat pentru relocarea unor angajati aflati in judetele din Estul sau Nord-Estul Romaniei", a mai afirmat reprezentanta Smartree.Dezvoltarea economiei si atragerea de noi investitori in tara sunt principalii factori care au dus la evolutia pietei de munca. Numarul locurilor de munca a crescut, comparativ cu alti ani, prin prisma companiilor multinationale care au intrat in Romania, in special pentru tinerii absolventi aflati la inceput de cariera."In 2016, piata fortei de munca s-a resimtit ca fiind una mult mai dinamica decat in 2015, atat din punct de vedere al angajatorilor, cat si al angajatilor. Din pacate,insa, companiile nu au fost pregatite sa prevada, sa asigure si sa mentina necesarul de personal. Astfel, angajatii din anumite industrii s-au vazut in situatia de a primi oferte de la mai multe companii, in acelasi timp", a continuat Raluca Penes.Totodata, din cauza deficitului si a fluctuatiei de personal, dar si pentru a reusi sa asigure volume mari de angajati in intervale scurte de timp, departamentele de HR au fost nevoite sa accelereze procesele de recrutare. In acelasi timp, organizatiile au inceput sa fie tot mai deschise si mai receptive la programele de retentie si de fidelizare ale angajatilor interni.In 2017, angajatii vor avea tot mai mult posibilitatea de a-si alege angajatorii, si nu invers.Pe de alta parte , companiile trebuie sa invete sa puna mai mult accent pe adaptabilitatea la cerintele acestora, prin implementarea unor diverse programe de motivare si de retentie."Trendul de crestere al pietei muncii va fi prezent si in 2017. Multinationalele care si-au facut anuntata intrarea pe piata din Romania vor avea nevoie de foarte mult personal, se va recruta masiv. Daca ne-am raporta la deficitul din momentul de fata, singura posibilitate de a asigura aceste volume este ofertarea unor pachete cat mai atractive si mai motivante pentru potentialii angajati", a incheiat Raluca Penes.