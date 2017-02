Noi strategii de retentie a angajatilor intr-o companie. Cum aplica o firma romaneasca ideea de gamification pentru a motiva echipa

salariul

programul inflexibil

distanta prea lunga de acasa la birou

lipsa beneficiilor extrasalariale

senzatia ca nu mai pot progresa

lipsa aprecierii fata de munca depusa

Ideea de gamification este o tehnica suplimentara de consolidare a angajamentului echipelor, folosita tot mai des si in Romania, mai ales in domeniul tehnologiei."Angajamentul pe termen mediu si lung se poate obtine si prin dezvoltarea unor proiecte de tip gamification - joc gandit in contextul propriu de business - in care angajatii primesc provocari periodice si antrenante, corelate cu strategia de dezvoltare a companiei", explica specialista in resurse umane Roxana Morozan, intr-un interviu pentru StartupCafe.Bogdan Tudor, CEO Startech Team – companie locala, care aplica de 4 ani o astfel de metoda pentru angajatii sai – a explicat cum functioneaza concret ideea de gamification in recompensarea angajatilor.Ideea adoptata este relativ simpla: intreaga companie este vazuta ca o nava spatiala (de aici si Startech Team – care aminteste de serialul si jocurile video Star Trek). Fiecare “membru al echipajului” este recompensat si avanseaza in grad in functie de numarul de tichete (sarcini care i se distrubuie) pe care le rezolva.Mai exact, la primul nivel trebuie sa rezolvi 500 de tichete, la al doilea 1.200, apoi 2.000, 3.500 si in final 5.000 – sunt nivelurile prin care trec angajatii ca sa avanseze. La fiecare nivel acceseaza un set de beneficii pe care compania le da, inclusiv beneficii financiare.La fiecare nivel membrilor le revine un anumit grad. Spre exemplu, un locotenent sef – are in jur de 10.000 de cazuri rezolvate si aproximativ 13 medalii. Urmatorul nivel pentru el este locotenent comandant.Insa, numarul de tichete rezolvate nu este sigurul criteriu pe care se bazeaza recompensarea.“Numarul de tichete este doar evaluarea cantitativa. Exista si o evaluare calitativa – feedbackul primit de la clienti, iar noi il masuram dupa fiecare interactiune, cand clientul primeste un formular de satisfactie si trebuie sa dea o nota de la 1 la 10 in functie de cat de multumit este de cum a interactionat cu noi. Luam in considerare si parerea lor. Apoi, printre criterii se mai numara: feedbackul intern si evolutia – certificarile pe care le obtin”, explica Bogdan Tudor.“Bonusurile sunt o componenta de recunoastere a performantei. Pe masura ce avanseaza in lumea Startech Team, colegii mei pot accesa beneficii suplimentare, atat materiale cat si non-materiale. Ele sunt importante pentru a putea recompensa, de exemplu, cu o zi libera, de regula vineri, sau cu o parte a unei zile de vineri, un coleg care depune efort”, mai spune Bogdan Tudor.De asemenea ei pot primi acces gratuit la diferite programe de certificare sau, celor mai tineri, li poate deconta taxa de facultate.Cam asa functioneaza in linii mari sistemul aplicat de compania romaneasca de IT, Startech Team – un model adaptat strict la nevoile firmei locale, dar inspirat pe alocuri din strategii aplicate de companii precum Zappos, Cisco, Deloitte sau Spotify - “exemple extraordinare de aplicarea a conceptelor de gamification in business”, spune seful Startech Team.Ideea a aparut din nevoia de a crea un mediu si mai motivant si de a recompensa membrii echipei care exceleaza in activitatea pe care o desfasoara. In general, cei care lucreaza in industria IT, aloca o parte dim timp jocurilor pe calculator. Iar in acest context, atunci cand adaugi un layer de joaca in munca, acest lucru nu poate avea decat rezultate pozitive – arata Bogdan Tudor.“Companiile de moda veche isi recompenseaza angajatii in functie de vechime, companiile noi in functie de performanta. Vechimea intr-o companie nu mai este un criteriu relevant in ziua de astazi si in special nu este relevant in companii IT.”, subliniaza CEO-ul Startech Team.Salariul minim in companie (pe care il iau "Cadetii) pleaca in principiu de la 350 de euro (net). Compania numara, in prezent, aproximativ 150 de angajati.O analiza recenta a companiei de HR Smartree arata ca in ceea ce priveste strict zona de beneficii oferite de angajatori, specialistii din IT sunt foarte interesati de tot ceea ce ar presupune flexibilitate din partea companiei, precum posibilitatea de a lucra de acasa. De asemenea, apreciaza foarte mult diversitatea proiectelor, instruirea suplimentara prin care isi pot dezvolta noi competente sau chiar deschiderea din partea superiorilor, prin oportunitatea de a-i include in discutii libere si constructive., potrivit Smartree: