Programul de pre-accelerare Innovation Labs 2017 incepe inscrierile pentru startup-uri in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara

Wyliodrin (2013) - o platforma online care permite programarea si monitorizarea facila si flexibila a dispozitivelor embedded, stimuland invatarea IoT prin prototipare rapida;

Fullscreen Digital (2014) - startup specializat pe marketing digital, actualmente una din companiile lider de piata din Romania; solutia este inclusa in portofoliul B2B al Orange Romania si in proiectul pilot al Orange din cadrul Smart City Alba Iulia 2018;

CODA Footprint (2015) - o solutie de cibersecuritate inovativa pentru corporatii bazata crearea unei amprente digitale ce permite identificarea rapida a riscurilor, eliminarea vulnerabilitatilor si comunicarea eficienta intre manageri si expertii tehnici; in prezent are clienti activi la nivel national, punand accentul pe expansiunea internationala si dezvoltarea de noi functionalitati;

Avocatoo (2016) - blog juridic in care juristi, studenti, avocati, consilieri juridici si profesionisti ai dreptului creeaza si distribuie continut interactiv; JURIO by Avocatoo este o platforma de cautare care inglobeaza documente judecatoresti;

ENTy (2016) - senzor medical pentru specialistii din ORL & neurologie, echipa castigatoare a concursului international Microsoft Imagine Cup;

uRADMonitor (2016) - sistem distribuit de senzori de mediu cu impact la nivel global, permitand monitorizarea continua a poluarii prin factori toxici multipli; produsul este prezent in peste 45 de tari, fiind implicat si in proiectul pilot Smart City in Alba Iulia.

13 februarie - 2 martie 2017: Perioada de inscrieri pentru Hackathonul din Bucuresti;

4 - 5 martie 2017: Hackathonul din Bucuresti, in cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti;

13 feb - 9 martie: Perioada de inscrieri pentru Hackathoanele din Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara;

11 - 12 martie 2017: Hackathoanele din Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara.

Tinerii pornesc de la o idee pe care o rafineaza in cadrul programului de mentorat si care evolueaza treptat intr-un prototip viabil si persuasiv, cu aplicatii in piata.Programul Innovation Labs 2017 se va desfasura intre 4 martie si 24 mai.Pre-acceleratorul Innovation Labs se afla anul acesta la a 5-a editie. In cei 4 ani de activitate, prin experienta de mentorat de 3 luni au trecut 117 echipe si peste 800 de participanti din 4 orase din Romania.Printre echipele de succes ale Innovation Labs se numara:Programul este structurat in trei etape:Hackathon-ul de 24 de ore ofera tinerelor echipe oportunitatea de a-si contura mai clar ideile, de a le sustine in fata juriul si a publicului si de a-si consolida echipa. Cele mai bune echipe vor continua sa isi dezvolte produsele in cadrul programului de mentorat din martie ¬ mai, prin intalniri saptamanale cu specialisti de top din industria ICT si din business, consolidandu-si prototipul initial intr-un produs viabil si functional. Echipele isi prezinta prototipurile finale pe 24 mai la Demo Day, in fata potentialilor investitori, parteneri si mass media. Este un eveniment vibrant si, in acelasi timp, un nou inceput pentru echipe, care au sansa de a castiga atentia unor finantatori, parteneri si noi utilizatori.Inscrierea la Hackathon se poate face accesand www.innovationlabs.ro/register . Participatii la programul Innovation Labs vor avea acces la tehnologii oferite de catre partenerii programului: www.innovationlabs.ro/tech.Noutatea editiei din acest an "verticala de energie sustinuta de catre Enel" isi propune sa identifice si sa duca mai departe acele idei inovatoare care vor modela viitorul industriei energiei. Tot ca noutate, directia Smart Cities, sustinuta de catre Orange, aduce in prim plan tehnologiile si ideile ce vor revolutiona infrastructura din orasele viitorului. Consolidand o directie de succes, verticala de Retail, sustinuta de catre Carrefour, invita utilizarea tehnologiilor de varf pentru a transforma industria de vanzari prin personalizare, flexibilitate si optimizarea experientelor clientilor.Innovation Labs 2017 este un program organizat de Tech Lounge, Simplon, Asociatia Calemis, Fundatia Comunitara Sibiu si Rosenc cu sprijinul Orange, Carrefour, BRD Groupe Societe Generale, Enel, precum si The Romanian-American Foundation, partener strategic, si cu sustinerea IXIA, Microsoft, Bloomberg, Adobe, Ericsson, ORTEC, Cisco Romania, Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS), impreuna cu partenerii academici: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, Universitatea Politehnica Timisoara, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia.