IT-isti romani si-au facut o retea si se extind in San Francisco. Ce planuri au ei

Grupul se reuneste pe o fundatie construita deja in Silicon Valley, unde in ultimii 15 ani s-au mutat un numar semnificativ de romani care lucreaza in IT. Acum, ei au acces la o platforma prin care se pot conecta atat intre ei, cat si cu IT-istii romani din toata lumea pe verticale relevante.Misiunea Romanian IT este crearea unui ecosistem mondial al IT-ului românesc care să promoveze creativitatea, talentul si spiritul antreprenorial al acestui sector în lume și să îl aplice în folosul membrilor ecosistemului și al României în general, spun reprezentantii organizatiei.La intalnirea inaugurala a Romanian IT in San Francisco au participat Dr. Dana Beldiman (Consul Onorific General al Romaniei si avocat specializat in Intellectual Propery), George Roth (Recognos - Romanian American Business Network in Silicon Valley). Intrunirea a beneficiat de prezenta-surpriza a lui Radu Georgescu (GECAD Ventures), Andrei Pitis (Vector Watch) si Daniel Rizea (Vector Watch), care impreuna cu participanii din San Francisco au discutat despre cele mai bune moduri in care IT-istii romani din toata lumea pot colabora si face schimb de informatii.Comunitatea Romanian IT in San Francisco este organizata de Titus Capilnean (DigitalGenius) si Mihai Chiorean (Uber) si are ca misiune conectarea specialistilor romani in IT din zona San Francisco si Sillicon Valley.“Impreuna ne dorim sa contribuim la comunitatea romaneasca de IT din toata lumea bazata pe know-how exchange, educatie si colaborare, promovata prin activitati de networking profesional si social menite sa creeze oportunitati. Ne dorim ca exemplul din San Francisco sa serveasca drept catalizator pentru alte comunitati romanesti de IT din toate colturile lumii.“, spun reprezentantii asociatiei.Romanian IT se bucura de sustinerea unor parteneri precum: GRASP (Global Romanian Society of Young Professionals), LSRS (Liga Studenților Români din Străinatate), RBL (Romanian Business Leaders), Repatriot, ANIS (Asociația Patronală a industriei de software și servicii), Griffiths School of Management and IT si Startup Grind Romania.