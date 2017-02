Peste jumatate dintre companiile din Romania nu isi platesc la timp furnizorii si darile la stat. Rau-platncii au profituri mai mici - Studiu

"Astfel, companiile-model, cu conduita ireprosabila in afaceri, beneficiaza de 69% din veniturile totale inregistrate in Romania in anul 2015, cu 13% mai mult decat in anul precedent, ceea ce indica o tendinta pozitiva in piata", se arata in studiul citat.De partea cealalta, veniturile companiilor rau-platnice au inregistrat o scadere cu 1% fata de anul precedent. Cifre asemanatoare se gasesc si in ceea ce priveste cifrele de afaceri: companiile rau-platnice au inregistrat un declin de 1%, iar celelalte un avans de 12%. In plus, companiile-model au inregistrat in aceeasi perioada un profit mediu de 2,8 milioane de lei, in timp ce companiile cu comportament incorect pe piata au inregistrat un profit mediu de doar 1,1 milioane de lei, se mai arata in studiul citat.Studiul are la baza datele financiare pentru anul 2015 publicate pe site-ul Ministerului Finantelor si informatii oficiale primite de la Registrul Comertului si Ministerul Justitiei.