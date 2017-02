Cati utilizatori de internet folosesc aplicatii de blocat reclamele

Citeste mai multe despre: aplicatii • adblock • reclame

Cresterea de la an la an a folosirii aplicatiilor sau extensiilor de blocat reclame a crescut cu 30%, un procent care ar trebui sa ingrijoreze creatorii de continutul si toate partile care compun acest model de business, in forma existenta la acest moment, potrivit PageFair , citat de News.ro.Din cele peste 600 de milioane de dispozitive care apeleaza la adblock, la nivelul lunii decembrie 2016 smartphone-urile reprezinta 62%. Blocarea reclamelor pe zona de mobile a explodat in 2015, cand Apple a permis acest lucru pe iOS.Romania, conform datelor publicate de PageFair, are un procent de utilizare a acestor aplicatii situat undeva intre 15% si 24%.