50 de antreprenori concureaza pentru titlul  EY Entrepreneur Of The Year - Romania 2016

Cele 46 de companii din care provin antreprenorii ramasi in competitie totalizeaza venituri de 535 milioane EUR, au 8.000 de angajati si un numar mediu de 180 de angajati in 2015.Antreprenorii finalisti concureaza pentru titlurile EY Entrepreneur Of The Year, Emerging Entrepreneur Of The Year si Social Entrepreneur Of The Year 2016.Castigatorul din acest an al premiului EY Entrepreneur Of The Year va reprezenta Romania la finala mondiala a competitiei, unde va concura alaturi de antreprenori din intreaga lume pentru titlul EY World Entrepreneur Of The Year. Marea finala va avea loc la Monte Carlo in luna iunie 2017."Conform Barometrului antreprenoriatului romanesc realizat de EY anul trecut, doua treimi dintre antreprenori considera ca Romania va fi un mediu prietenos pentru mediul de afaceri intr-un interval de 10 ani, in timp ce o treime considera ca un interval de timp realist pentru aceasta schimbare este intre 10 si 30 de ani. De asemenea, studiul arata ca perceptia societatii asupra antreprenoriatului a evoluat pozitiv in ultimii trei ani¬, a declarat Alexandru Lupea, Assurance Partner si Strategic Growth Markets Leader, EY RomaniaCompetitia EY Entrepreneur of The Year se organizeaza de peste 30 de ani, in 145 de orase din 60 de tari si premiaza antreprenorii pentru viziunea si directia strategica cu care isi cresc afacerile, puterea de a inova, integritatea personala si pentru impactul pozitiv asupra comunitatii.