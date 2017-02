Site-ul de joburi SmartDreamers lanseaza o platforma de gestionare a recrutarilor pentru companii, dupa investitii de 150.000 euro

Citeste mai multe despre: startup • targu mures • smartdreamers

Investitia in platforma InRecruit, lansata de startup-ul SmartDreamersa fost de 150.000 de euro."Solutiile de recrutare sunt in general invechite si ramase in urma tehnologiilor disponibile in tarile vestice, iar asta ne-a impulsionat sa lansam InRecruit. Majoritatea companiilor gestioneaza procesul de recrutare in fisiere Excel si foldere. Vedem un potential mare pentru piata de software recruitment in CEE" a declarat Adrian Cernat, CEO SmartDreamers.Unul dintre primii clienti din randul multinationalelor este Raiffeisen Bank Romania, care astazi gestioneaza procesul de recrutare cu ajutorul InRecruit.In urmatoarele luni, compania a anuntat ca va implementa software-ul in cadrul altor companii mari, dar vor oferi o varianta accesibila tuturor firmelor, indiferent de dimensiunea acestora. SmartDreamers s-a dovedit deja un jucator activ pe piata recrutarii din Romania si Ungaria. Lansata in anul 2014, platforma a reusit sa atraga, de-a lungul celor doi ani, doua runde de investitii de tip Business Angel si o investitie de la 3TS Capital Partners.Startup-ul SmartDreamers a fost fondat in 2014 de trei tineri din Targu Mures Adrian Cernat, Marius Huza si Mihai Ceusan.