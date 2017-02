Oamenii de afaceri avertizeaza ca Romania risca sa devina zona neatractiva pentru investitorii straini. Se legitimeaza reinstaurarea capitalismului de cumetrie - Romanian Business Leaders

"Pentru prima data din decembrie 1989 incoace, "principiul conform caruia nimeni nu este mai presus de lege" este incalcat public, total si fara echivoc chiar de catre actualul Guvern al Romaniei", se arata in comunicatul de presa RBL."Ordonanta de urgenta 13/2017 data, la propriu, pe intuneric, in noaptea de marti, 31 ianuarie, legifereaza imunitatea pentru abuzul in serviciu, inclusiv sub forma furtului din bani publici. De asemenea, proiectul privind gratierea condamnatilor si exonerarea de raspundere a inculpatilor membri de partid, sub pretext umanitar, afecteaza grav un deceniu de lupta anti-coruptie si anti-concurenta neloiala si legitimeaza reinstaurarea infamului "capitalism de cumetrie" care a tinut in loc doua decenii societatea si economia romaneasca", sustin oamenii de afaceri din RBL.Totodata Comunitatea Romanian Business Leaders, formata din antreprenori si executivi romani crede ca "fara integritate morala nu se poate construi nimic sanatos nici in societate si nici in economie"."Comunitatea este consternata de atacul fara precedent asupra principiilor statului de drept realizat de actualul Guvern al Romaniei. Consideram inacceptabila fie si punerea in discutie a principiului fundamental "nimeni nu este mai presus de lege", nemaivorbind de incalcarea flagranta a acestuia si a normelor morale de baza: SA NU FURI. Miza incalcarii acestui principiu nu este doar economica, nu este doar despre prejudicii de miliarde de euro din bani publici; nu este doar despre subfinantarea spitalelor, scolilor si infrastructurii nationale de drumuri; este despre ce fel de tara vrem sa construim.O tara in care furtul, ascuns sub denumirea benigna de abuz in serviciu, este transformat in norma chiar de catre conducatori sau o tara in care respectul pentru viata, munca si banii cetatenilor, pentru egalitatea in fata legii, prevaleaza in fata tendintei istorice a mafiei transpartinice, coagulate din 1989 incoace, de a confisca Romania".Comunitatea RBL face apel catre organizatiile profesionale si de afaceri de buna-credinta "sa se alature pentru gasirea unor solutii comune, legale, de aparare a principiilor statului de drept, a unei societati sanatoase si a pietei libere"Comunitatea Romanian Business Leader s numara peste 300 de antreprenori si sefi de companii din Romania care, de aproape doi ani de zile, lucreaza voluntar in proiecte concrete de antreprenoriat social, generate de ei, in domeniile educatiei si culturii antreprenoriale.De asemenea, Consiliul Investitorilor Straini a criticat legile date de Guvern prin care au fost modificate codurile penale, argumentand ca aceasta transmite un mesaj negativ investitorilor, iar Romania va pierde oportunitatea de a atrage mai multe investitii noi, potrivit agentiei de stiri News.ro. "FIC apreciaza ca modul prin care au fost luate aceste decizii ar putea transmite un mesaj negativ potentialilor investitori, cat si organismelor financiare internationale, iar Romania va pierde oportunitatea de a atrage mai multe investitii noi. Increderea investitorilor in calitatea mediului de afaceri din Romania ar putea fi pusa sub semnul intrebarii, iar reconstruirea acestei increderi ar presupune un efort suplimentar si, de asemenea, un interval de timp foarte mare", a precizat consiliul, intr-un comunicat de presa.Consiliul Investitorilor Straini reprezinta interesele a 130 de corporatii strane care au investit in total in jur de 40 miliarde euro in Romania, adica aproape doua treimi din valoarea totala a investitiilor straine directe.