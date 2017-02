Scutire de impozit pentru incubatoare de afaceri care dezvolta minimum 16 startupuri. S-au dat normele de aplicare

Cererii pentru acordarea titlului de incubator de afaceri,

Studiului de fezabilitate pentru incubatorul de afaceri,

Planul de afaceri,

Dovada existentei infrastructurii incubatorului de afaceri,

Contractele incheiate de catre administratorii, fondatorii sau proprietarii infrastructurii incubatorului cu furnizorii de utilitati.

scutirea de la plata impozitului pe teren, corespunzator terenului aferent infrastructurii incubatorului de afaceri;

scutirea de la plata impozitului pe cladiri, corespunzator cladirilor care fac parte din infrastructura incubatorul de afaceri;

scutiri de la plata oricaror taxe datorate bugetelor locale;

alte facilitati care pot fi acordate, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale sau centrale.

Resurse:

Citeste si:

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Florin Jianu, a decis, miercuri, prin Ordin de Ministru, aprobarea responsabilitatilor ministerului pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 102/ 2016 privind Incubatoarele de Afaceri.Prin Ordin se aproba normele de aplicare privind Incubatoarele de Afaceri, titlul de Incubator care va fi acordat solicitantilor, regulamentul de selectare si numire a administratorului incubatorului de afaceri, in cazul in care printre fondatori se afla o autoritate publica si constuirea Comisiei cu atributii in domeniul incubatoarelor de afaceri, a informat ministerul, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro ."Estimez ca in perioada urmatoare, prin Programul National de Dezvoltare a Antreprenoriatului, cu fonduri din Programul Operational Regional, sa putem dezvolta o retea puternica de structuri suport pentru sprijinirea afacerilor la nivelul intregii Romanii" - a spus Jianu.Legea 102/2016 a fost publicata in Monitorul Oficial ica din luna mai 2016, insa pentru aplicarea sa era nevoie de norme de aplicare emise de la Guvern.Potrivit Legii nr. 102/2016, incubatorul de afaceri este o structura de sprijin a afacerilor ce are scopul de a ajuta la dezvoltarea firmelor membre in perioada de inceput, prin asigurarea unor facilitati comune si a suportului managerial necesar.Incubatorul de afaceri are ca scop crearea unui mediu favorabil, sustenabil pentru intreprinderile mici si mijlocii nou-infiintate, stimulandu-le potentialul de dezvoltare si de viabilitate.Pentru incurajarea infiintarii de incubatoare de afaceri, legea prevede acordarea de facilitati fondatorului dupa cum urmeaza: