Mai multi angajati, salarii si bonusuri mai mari in mediul privat, in 2016

"Cresterea numarului de angajati din ultimul an a avut la baza, in principal, deschiderea de noi puncte de lucru in Romania de catre companiile multinationale. Astfel, domenii precum IT, Retail, Outsourcing, HR, Contabilitate si Logistica au fost cele care au luat cel mai mare avant anul trecut. Insa, desigur, 2016 a insemnat si o foarte mare provocare pentru companii in a gasi personalul calificat necesar si, de asemenea, in a pastra angajatii valorosi", a declarat Adrian Stanciu, CEO Smartree.Astfel, potrivit afirmatiilor sale, companiile au fost nevoite sa ofere salarii mai mari care, conform statisticilor Smartree, au crescut in medie cu 9,35%. Pe de alta parte, in conditiile unei piete a muncii in continua schimbare, angajatii au avut nevoie si de alte instrumente de motivare. Astfel, si bonusurile oferite de companii au crescut anul trecut cu aproape 19%."In afara de bonusarile care se acorda angajatilor, in general, in functie de performanta lor sau cu ocazia anumitor zile de Sarbatori din an (Craciun, Paste, Ziua Copilului etc.), companiile au apelat si la alte sisteme de beneficii care pot motiva angajatii, inca din etapa de recrutare si selectie", a mai spus Adrian Stanciu.Din acest motiv, din ce in ce mai multi angajatori incearca sa se adapteze cerintelor si nevoilor salariatilor, inclusiv prin acordarea unor noi programe de facilitati. In afara de tichetele de masa sau asigurarea medicala, beneficii care deja au devenit clasice si sunt considerate de candidati ca fiind indispensabile in oferta, angajatii pot beneficia de o serie de alte noi avantaje, cum ar fi sali de relaxare si masaj la birou, workshop-uri organizate cu diverse tematice (ateliere de gatit, wellness, fashion, etc.), abonamente pentru anumite sali de sport, gradinite in incinta birourilor, biblioteca, acordarea unor bugete separate pentru decontarea anumitor activitati sociale (teatru, cinema, spectacole) si multe altele.Smartree Workforce Index ia in calcul si situatia concediilor pe care le are un angajat intr-un an, fie medicale, fie de odihna, acesti doi factori fiind foarte importanti pentru analiza bunastarii angajatilor.Astfel, anul trecut numarul concediilor de odihna a fost mai mare cu aproape 16% fata de 2015. Acest lucru arata o data in plus grija angajatorilor pentru personalul valoros si indica faptul ca firmele au angajat mai multe persoane si ca angajatii pot pleca in concediu de odihna fara ca activitatea departamentului in care lucreaza acestia sa aiba de suferit. In ceea ce priveste concediile medicale, acestea au fost in crestere cu cca. 17%.Raportat la evolutia pietei muncii in 2017, Adrian Stanciu a subliniat ca indecsii isi vor pastra acelasi trend ascendent. Astfel, anul acesta vor continua recrutarile intense pe piata locala, mai ales pe segmente precum IT sau outsourcing, iar salariile medii din mediul privat se vor majora.