INFOGRAFIC. Domeniile preferate de romani la angajare si pretentiile salariale. Top tendinte pentru 2017 - la ce trebuie sa se astepte firmele

2016 a adus cresteri acccelerate pe piata muncii din Romania, arata un raport realizat de eJobs Group. Piata muncii a recuperat astfel terenul pierdut ca urmare a crizei economice, arata raportul eJobs Review & Trends, care face radiografia pietei din 2016 si anunta cele mai importante tendinte pentru 2017.Joburile cu cele mai multe aplicari in 2016 au fost cele din domeniul vanzarilor, pentru pozitii precum sef de magazin, consultant de vanzari, manager de dezvoltare si coordonare de zona, cele mai populare anunturi din domeniu insumand, fiecare, intre 5.000 si 5.500 de aplicari.Urmeaza in topul preferintelor romanilor joburi ca Receptioner, o astfel de pozitie deschisa de o clinica medicala privata numarand peste 5.000 de aplicari.In ceea ce priveste regiunile in care s-a observat o cautare de joburi mai accentuata, cele mai multe aplicari, dar si cele mai multe anunturi de angajare au provenit din Capitala. Astfel, in 2016, locuitorii Bucurestiului care si-au cautat un job pe platforma eJobs au depus peste 4,2 milioane de aplicari la locurile de munca disponibile.In clasamentul regiunilor cu cea mai mare nevoie de locuri de munca, Bucurestiul a fost urmat de Cluj-Napoca, unde au fost inregistrate peste 430.000 de aplicari pentru joburile active in 2016. Brasovul a strans peste 300.000 de aplicari, iar Timisoara si Iasi au avut, fiecare, peste 200.000 de aplicari.Companiile care au angajat cel mai mult personal calificat au fost din domeniile BPO (business services, call centers, etc), retail, firmele de IT si companiile din productie. In ceea ce priveste specializarile, in 2016 au fost deschise multe pozitii in domenii precum vanzari, inginerie, HR, digital marketing, financiar. In total, peste 420.000 de pozitii au fost deschise pe eJobs.ro in 2016, cu aproape 70% mai multe fata de anul anterior."Este incurajator trendul de crestere a increderii angajatorilor si angajatilor in 2016, corelat direct cu evolutia pozitiva a economiei, trend care s-a reflectat mai ales in numarul de joburi disponibile in piata. Avem toate motivele sa credem ca acest trend se va mentine si in 2017, in conditiile unui avans la nivelul PIB-ului estimat in jurul a 4%", explica Andrei Frunza, CEO eJobs Group.Domeniile preferate de candidatii aflati anul trecut in cautarea unui loc de munca au fost Inginerie, IT, Finante, Vanzari si Resurse Umane. Sectoarele mentionate anterior au inregistrat, totodata, un numar mare de aplicanti pentru joburile disponibile.Domeniile in care au cautat sa se angajeze candidatii din Bucuresti au fost, preponderent, Import - Export, Media, Publicitate, ONG, Asigurari si Imobiliare.De asemenea, cele mai importante sectoare de activitate, preferate de candidatii din Centrul tarii pentru angajare, au fost: Administratie Publica, Turism, Administrativ si Telecomunicatii.Totodata, candidatii din Vestul tarii au ales sa se angajeze, cu precadere, in Imobiliare, Agricultura, Constructii, Productie si Controlul Calitatii.Mai mult, industriile preferate de candidatii din Nord-Est pentru angajare au fost: Asigurari, Publicitate, Telecomunicatii, Transporturi si Internet si eCommerce.Domeniile Publicitate, Media si Internet & eCommerce au atras, preponderent, candidati mai tineri de 24 de ani. Astfel, jumatate dintre cei care au cautat locuri de munca in Publicitate in 2016 au fost tineri cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani. In acelasi timp, 42% dintre cei care au fost interesati sa lucreze in Media si 39% dintre cei care au ales domeniul Internet & eCommerce sunt, de asemenea, tineri sub 24 de ani.In schimb, industrii precum Logistica, Administrativ si Administratie Publica au atras, in cea mai mare parte, candidati cu varste cuprinse intre 35 si 44 de ani. Peste 40% dintre candidatii care au aplicat pentru pozitii in domeniile mentionate anterior au fost din categoria 35 - 44 de ani.Totodata, Productia, Managementul & Consultanta, precum si Agricultura au fost preferate de candidatii intre 45 si 54 de ani.Asteptarile salariale ale romanilor pentru jobul dorit au aratat un salariu minim net de 2.311 lei pe luna in cazul femeilor, cu 500 de lei mai putin decat barbatii care au mentionat ca ar dori sa castige cel putin 2.880 de lei. Romanii cu cele mai mari asteptari salariale au mentionat ca isi doresc joburi in domenii precum import - export, management si consultanta sau arhitectura si design.Romanii aflati la inceputul si la sfarsitul carierei au afirmat ca sunt dispusi la compromisuri mai mari in ceea ce priveste salariul decat cei in plina ascensiune profesionala.De precizat este ca desi angajatii din Capitala conduc in topul national al castigurilor, candidatii din Vestul tarii au precizat ca au asteptari salariale mai mari decat in Bucuresti.2017 se preconizeaza a fi un an mai bun ca 2016, pentru piata muncii din Romania. Candidatii cu aptitudini tehnice vor fi printre cei mai cautati, pe masura ce a patra revolutie industriala isi face tot mai mult simtita prezenta, determinand chiar si domeniile de activitate traditionaliste sa se adapteze noilor tehnologii.Specialistii de date, dezvoltatorii de aplicatii mobile si administratorii de baze de date vor fi, de asemenea, la mare cautare. Tendinta va fi pusa pe seama faptului ca mai multe companii vor incepe sa isi dezvolte identitatea prin aplicatii mobile, vor intra pe segmentul Vanzari Online si vor fi tot mai interesate sa analizeze comportamentele consumatorilor. Exemple de domenii care evolueaza in acest sens sunt cel Medical, cel Financiar, Retail si chiar si Resurse Umane.Lipsa tot mai acuta de personal va determina companiile sa creasca salariile in majoritatea domeniilor si sa investeasca mai mult in programe de well-being si traininguri, ca sa loializeze angajatii si sa creasca retentia talentelor de top.Vechiul model al interviurilor si evaluarilor anuale va evolua spre managementul performantei, bazat pe date in timp real, analiza comportamentala si feedback continuu, care permit imbunatatirea performantei la nivel individual, pe tot parcursul activitatii.Mai mult decat atat, 2017 va fi anul in care angajatorii vor trebui sa faca fata nu doar provocarilor ridicate de angajatii din generatiile X si Y, ci si cerintelor salariatilor din generatia Z (cei nascuti dupa 1995). Diverse studii internationale arata ca angajatii din generatia Z sunt caracterizati de un spirit antreprenorial ridicat, sunt pragmatici si independenti.Pentru angajatorii traditionali, nevoia pentru abilitatile mentionate mai sus se va traduce intr-o provocare de employer branding. Cu alte cuvinte, firmele care nu au tehnologia ca activitate principala vor fi nevoite sa gaseasca metode din ce in ce mai creative, astfel incat sa atraga specialisti in domeniul IT.eJobs este cea mai mare platforma de recrutare online din Romania, cu un numar de peste 3,5 milioane de profesionisti conectati la piata muncii si peste 30.000 de joburi active. eJobs Group face parte din grupul media Ringier Romania, membru Ringier AG.