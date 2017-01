Analiza. Comertul, constructiile, serviciile si IT-ul - cele mai pofitabile domenii de investitii in 2017

Economia romaneasca va continua, in acest an, trendul pozitiv, iar investitiile au sanse sa le aduca profit celor care vor dezvolta afaceri mai ales in comert, constructii, servicii, hoteluri si restaurante, arata o analiza realizata de KeysFin privind perspectivele mediului de afaceri din 2017.Potrivit analizei, dintre cele 67.719 companii nou infiintate in ultimul an, cele mai multe (17.525) activeaza in comert, urmate de cele din servicii (7634 societati) si constructii (7208 firme).In topul celor mai atractive domenii de investitii urmeaza transporturile si serviciile de depozitare (5873 societati), industria prelucratoare (4461), hotelurile si restaurantele (4243) si IT&C (3531)., potrivit specialistilor.De asemenea , investitiile in comert si servicii vor fi, in continuare, cele mai atractive, avand in vedere profitabilitatea peste media economiei", spun expertii.De la comertul cu alimente, bauturi si tutun, la vanzarile de incaltaminte si imbracaminte, exista o paleta foarte larga de oportunitati de investitii."2017 ar putea fi anul in care produsele chinezesti nu vor mai avea acces asa usor pe piata europeana din cauza posibilelor politici vamale protectioniste. Cine va stii, de exemplu, sa dezvolte o oferta alternativa de produse de imbracaminte si incaltaminte, va avea succes la export", au mai afirmat cei de la KeysFin."Exista inca o rata foarte buna de profitabilitate in acest domeniu, avand in vedere cererea de apartamente din marile orase, raportata la oferta. Principala provocare in acest sector o va reprezenta Programul Prima Casa. Daca statul isi va limita garantiile, iar bancile vor regandi conditiile de finantare, dinamica acestui domeniu ar urma sa fie afectata", spun specialistii.Datele financiare ale firmelor care activeaza in domenii conexe serviciilor, care vizeaza amenajarile interioare (mobila, electronice, instalatii sanitare etc.) indica o profitabilitate peste medie, astfel ca afacerile din acest sector, alaturi de cele din zona de servicii comunitare (alimentatie publica, centre de reparatii, coafor etc.) vor continua sa fie in vizorul investitorilor."2016 a fost cel mai bun an pentru productia agricola din ultimii 10 ani, iar 2017 este posibil sa depaseasca acest nivel. Exista inca destul de multe terenuri agricole unde pot fi dezvoltate exploatari agricole cu o profitabilitate foarte buna, atat pe plan local cat si pe plan extern¬, spun analistii.Printre domeniile care au generat interes in randul investitorilor in 2016 s-au mai aflat business-urile din turism, consultanta, software si inginerie. "Afacerile din turism au inregistrat o profitabilitate semnificativa, ca urmare a conditiilor geopolitice. Litoralul dar si statiunile montane au atras un numar record de turisti, in conditiile in care alte destinatii, precum Turcia si Grecia, au avut de suferit", spun expertii.Desi 2017 se anunta un an bun pentru investitii, riscurile nu trebuie neglijate. Potrivit datelor dintre cele 5929 de firme care se aflau in procedura de faliment la finele anului, cele mai multe erau in sectorul constructiilor, urmate de cele din comertul alimentar si transporturi."Chiar daca banii circula mai repede in comert si stocurile sunt mai mici, concurenta ramane acerba. Datele statistice arata ca cele mai multe firme aflate in faliment la sfarsitul anului trecut erau unitati mici, SRL-uri cu un singur spatiu comercial, cu un volum de activitate redus, magazinele de cartier", explica analistii KeysFin.Un alt aspect interesant este ca cele mai multe societati comerciale care ajung in procedura de faliment au, in medie, intre 7 si 9 ani de activitate.Astfel ca, atunci cand vreti sa semnati un contract cu o firma, este esential sa va uitati pe evolutia indicatorilor financiari. "Calitatea rezultatelor financiare trebuie sa primeze la semnarea unui contract", afirma cei de la KeysFin.Informatiile din materialul de mai sus sunt culese din barometrul privind starea business-ului romanesc, un proiect dezvoltat de KeysFin prin analiza datelor financiare privind societatile comerciale si PFA-urile active din Romania.