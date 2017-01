VIDEO Doi doctori produc in Ardeal cele mai eficiente purificatoare de apa. Povestea SOWAT, un startup cu origini francezo-siriano-romane

Citeste mai multe despre: sowat • startup • filtru apa

"Am inceput sa lucram pe sisteme de filtrare pentru apa in sera noastra din Cristian, pentru ca am vrut sa stapanim calitatea apei pentru culturile noastre. Si ne am dat seama ca puteam sa potabilizam orice fel de sursa de apa dulce", povesteste Khaled Al Mezayen, despre cum s-a nascut ideea proiectului SOWAT.Trei ani mai tarziu, investitia in acest proiect se ridica la 700.000 de euro, o capacitate de productie de 10 aparate pe luna si o echipa de zece oameni, in total.Statiile SOWAT au o inaltime de 1,2 metri (mai exact dimensiunile arata astfel: 1,20 x 0,8 x 1,4 m) si cantaresc 250 de kilograme. Sistemul pe care se bazeaza este unul mecanic, nu foloseste niciun fel de substante, ci contine diferite tipuri de filtre si materiale capabila sa filtreze micro-particule, nitrati, bacterii, virusuri de pana la 0,01 micrometri (ᅡm) - un fir de par are circa 100 micrometri.Startup-ul garanteaza ca timp de 10 ani nu va fi necesara nicio interventi asupra sistemului, care este programat sa isi curete automat filtrele. De asemenea, cosumul sistemului este redus, cu aproximatie, consuma cat un bec de 60W si poate functiona non-stop. Carcasa metalica a intregului sistem este conceputa sa faca fata mediului exterior.SOWAT poate potabiliza orice fel de sursa de apa dulce pentru comunitati de la 500 la 5000 de persoane, mai explica reprezentantul companiei. Mai exact, produce intre 25 si 100 de metri cubi de apa potabila, pe zi.Aparatele sunt produse la Cluj, unde startup-ul are un parteneriat cu firma francezo-romana, Energom si spera sa ajunga in acest an la o capacitate de productie de 20 de unitati pe luna. De asemenea, spera sa reuseasca sa isi mareasca si echipa, iar pentru toate acestea fondatorii ei spun ca ar avea nevoie de o investitie de circa 300.000 de euro.In spatele povestii SOWAT se afla Khaled Al Mezayen, un tanar de origine siriana, nascut si crescut in Romania. "Am copilarit in Fagaras, dar am plecat dupa Revolutie in Franta. Am stat pana in 1996 si am plecat in Siria. Am obtinut Bacalaureatul la Damasc, unde am urmat cursurile unui liceu francez. In 2003 m-am intors in Franta ca sa studiez medicina si farmacia", povesteste el.Asociatul lui, doctorul Pierre Huet i-a fost sef intr-un spital din Franta si a fost, de-a lungul timpului, medic fara frontiera, in Cambodgia si in tari din Africa unde a vazut cat de serioasa este pentru acele comunitati problema apei potabile.Produsul pe care cei doi l-au creat se adreseaza in special ONG-urilor care se ocupa de rezolvarea acetui gen de probleme in tabere de refugiati sau in zone izolate. in comunitati mici pana la 5000 de persoane sau in satele izolate, mai explica reprezentantul companiei.