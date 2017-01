Romania versus Ungaria: Cum merg afacerile din turism

In anul 2016, in unitatile de cazare din Romania au fost efectuate 25,4 milioane de innoptari turistice, dintre care numai 19% au fost facute de turisti veniti din strainatate. Unitatile de cazare din Romania au inregistrat astfel o crestere cu 8,5% a numarului de innoptari in anul 2016 fata de anul precedent, mai arata Eurostat.Spre comparatie, in anul 2016, Ungaria a avut 29,1 milioane de innoptari, dintre care 47% din partea turistilor veniti din strainatate. Per total, aceasta tara a cunoscut o crestere a numarului de innoptari cu 8,1% in 2016 fata de anul precedent.De notat ca in Ungaria cei mai inalti munti sunt in jurul a 1.000 de metri (Kekes - 1.014 m, Csóványos - 938 m etc.), in timp ce Romania dispune de munti mult mai inalti (Varful Moldoveanul - 2.544 m, Varful Omu - 2.505 m etc.). De asemenea, Ungaria nu are iesire la mare, turismul sau estival fiind concentrat in jurul lacului Balaton si a Dunarii. Totodata, Ungaria are o populatie la jumtate fata de Romania si o suprafata mai mica de jumatate fata de cea a Romaniei.Bulgaria, o tara cu populatie de aproape trei ori mai mica si o suprafata la jumatate fata de ale Romaniei, a avut un numar total de turisti aproape de cel al Romaniei, insa a atras mult mai multi turisti straini decat tara noastra. In 2016, unitatile de cazare din Bulgaria au inregistrat 25,2 milioane de innoptari, dintre care 64% au fost efectuate de turisti venti din strainatate. Turismul bulgaresc a crescut cu 17,9% in anul 2016 fata de 2015, in privinta numarului de innoptari.In Uniunea Europeana, pe primele locuri la numarul de innoptari efectuate de catre turisti au fost in anul 2016: Spania (454 milioane), Franta (395 milioane), Ialia (395 milioane), Germania (390 milioane) si Marea Britanie (292 milioane).Sursa foto: Asociatia pentru Turism Bucovina