Investitii de 16,2 miliarde de euro la nivel european in startup-urile din tehnologie, in 2016. Cele mai atractive domenii GRAFIC

Raportul a identificat peste 3.420 de tranzactii la nivelul anului trecut, prin care startup-urile tech din Europa (sunt incluse si Turcia si Israel) au obtinut finantari, cu 32% mai multe tranzactii decat in anul anterior. In cadrul acestor tranzactii startup-urile au primit in total 16,2 miliarde de euro, cu 12 mai multi bani decat in 2015.: fintech (tehnologia financiara), sanatate, divertisement (mizical).Cele mai mari investitii au fost facute in startup-uri din Marea Britanie (3,21 milirde euro) , Israel (2,77 miliarde euro), Franta (2,72 miliarde euro) si Germania (1,98 miliarde eruo). Cea mai mare crestere a fost inregistrata de Franta, care trece de pe locul patru pe trei, in ceea ce priveste volumul de finantari atrase de startup-uri, si pe primul loc in topul numarului de tranzactii prin care firmele au obtinut investitii, care au avut loc anul trecut.Cei mai activit investitori in startup-uri tech, la nivel european au fost: Bpifrance, Gründerfonds, Index Ventures si Kima Ventures.