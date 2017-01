In acelasi program, romanilor li s-a alaturat echipa Maggie din Croatia, care dezvolta solutii de voce cu ajutorul inteligentei artificiale.Solutiile celor doua echipe raspund cel mai bine criteriilor asociate verticalelor Smart City, Transport si Logistica, respectiv Omnichannel asupra carora se concentreaza prima editie din 2017 a programului de accelerare Warp Sprint, desfasurat de catre hub:raum Cracovia, hub-ul de inovatie al Deutsche Telekom.Peste 300 de proiecte provenind din 20 de tari au fost inscrise in prima runda de accelerare desfasurata in acest an, diEchipa Transit Director are sansa de a dezvolta mai rapid solutiile smart pe parcursul a pana la patru saptamani de sesiuni de consiliere intensiva, beneficiind de experienta specialistilor de la hub:raum Cracovia, respectiv de cea a comunitatii acestui hub.In cadrul editiilor anterioare ale acceleratorului Warp al hub:raum Cracovia, care s-au desfasurat sub un alt format, au participat in total 9 echipe din Romania. De asemenea, pana acum, doua start-up-uri locale au primit finantare din partea hub:raum: DeviceHub.net in 2015 si OmniPaste in 2014.Incepand din 2017, pentru a livra rezultate si mai rapide in beneficiul start-up-urilor, hub:raum a schimbat modelul programelor de accelerare, folosind conceptul sprint care permite echipelor sa opereze rapid, sa dezvolte prototipuri, sa le testeze si, bazandu-se pe toate acestea, sa ia decizii mai rapide si mai precise.Tematica stabilita pentru acest program este aleasa in baza nevoilor companiilor din Grupul Deutsche Telekom. Prima editie a programului de accelerare a hub:raum Cracovia, desfasurata in ianuarie 2017, se concentreaza pe trei verticale: Smart City, Transport si Logistica si Omnichannel. Solutia propusa de echipa Transit Director se adreseaza in special pietelor din Polonia si Romania.