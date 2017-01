Profilul afacerilor de familie din Romania: Peste un sfert dintre business-uri au facut trecerea la a doua generatie de antreprenori - Studiu

Citeste mai multe despre: mostenitori • afaceri de familie

De asemenea, studiul mai arata ca, la nivel local, 32% dintre afaceri sunt conduse de lideri din a doua sau a treia generatie. Comparativ, la nivel global, peste 53% dintre afacerile de familie sunt conduse de antreprenori care au preluat business-ul de la generatiile anterioare."Statisticile arata ca doar 30% dintre afacerile de familie supravietuiesc dupa prima generatie, 13% dupa a doua si numai 3% dupa a treia generatie a familliei. Deci, este nevoie de consultanti care sa aiba o abordare holistica a problemelor si sa ii ajute pe patronii-manageri sa treaca peste problemele inerente care apar atat in viata, cat si in afaceri", spune Gabriel Sincu, director executiv in cadrul Departamentului de asistenta fiscala si juridica al EY.Pe de alta parte, un alt studiu EY arata ca aproape jumatate din afacerile de familie din economiile emergente raporteaza conflicte intre membrii familiei.48% din companiile aflate in economiile emergente au declarat ca au trecut printr-un conflict intern, comparativ cu 43% dintre companiile din economiile dezvoltate. O explicatie posibila pentru aceasta diferenta este perioada mai scurta de existenta a afacerilor de familie din prima categorie, care nu a permis maturizarea proceselor de comunicare, dar si mediul economic mai turbulent in care evolueaza acestea.O alta cercetare arata ca, in urma cu un an, Doar unu din cinci tineri ai caror parinti au o afacere de familie este deschis la posibilitatea de a prelua afacerea familiei. Dintre acestia, doar 3,5% intentioneaza sa preia afacerea imediat dupa terminarea studiilor.Imediat dupa absolvire, tinerii se vad mai degraba lucrand in cadrul unei firme medii sau mari. Astfel, 23% dintre respondentii studiului EY "Coming home or breaking free?" isi doresc sa lucreze intr-o firma cu peste 250 de angajati, 20% planifica sa se angajeze intr-o afacere de dimensiuni medii, in timp ce 17% intentioneaza sa lucreze intr-o firma mica.