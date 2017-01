IMM-urile europene care exporta isi cresc veniturile peste medie. Ce trebuie sa stie firmele mici inainte de-a incepe activitatea de export

Doar 31% dintre proprietarii de afaceri mici care nu au realizat exporturi au spus ca au inregistrat cresteri.Numarul companiilor care se asteapta la o crestere a exporturilor a crescut de la 26%. in al doilea trimestru, la 33% in al treilea trimestru. Cresterea exporturilor in toate pietele chestionate a modificat pozitia Marii Britanii; daca inainte U.K. era cea mai puternica piata de export dupa Germania, in prezent ocupa locul al saselea.Proportia IMM-urilor care au realizat exporturi a crescut in general, chiar brusc in unele cazuri. Aceste IMM-uri raporteaza previziuni pozitive, majoritatea companiilor din toate pietele estimand ca exporturile sa fie stabile sau in crestere.Proportia IMM-urilor care realizeaza exporturi a crescut in toate pietele, inclusiv in U.K.. Cel mai probabil, IMM-urile vor alege Germania ca destinatie de export. Uniunea Europeana ramane cea mai importanta piata de export pentru IMM-urile europene, urmata de SUA. Proportia companiilor exportatoare in alte zone este in crestere in toate pietele, cu exceptia Italiei si Marii Britanii.IMM-urile din Franta, Marea Britanie si Spania au obtinut cel mai mare punctaj, fiind cel mai pregatite pentru export.Studiul UPS European SME Exporting Insights include opinii de la 12.815 antreprenori si manageri de IMM-uri din opt tari europene.:Belgia, Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spania si Marea Britanie.UPS (NYSE: UPS) este o companie in domeniul logisticii care ofera transportul de colete mici si marfuri cargo, facilitarea comertului international si folosirea unor tehnologii avansate pentru o gestionare mai eficienta a lumii afacerilor.