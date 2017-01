Topul tarilor cu cele mai atractive si competitive piete ale muncii: Elvetia, Singapore si Marea Britanie, pe primele locuri. Pe ce loc se afla Romania

Top 10:

Romania se claseaza pe locul 55 din 118 tari analizate

Tehnologia si hiper-conectivitatea schimba natura muncii: impreuna cu factorii demografici, economici si sociali, acestia incurajeaza dezvoltarea unei forte de munca mai independente si dispersate. Flexibilitatea este cuvantul de ordine al epocii noastre, asa cum sunt trecerea de la un mediu de lucru bazat pe ocuparea fortei de munca traditionale (salariat), la una in care 30% din populatia activa din SUA si Europa sunt agenti independenti.

Cu totii trebuie sa ne gandim dincolo de automatizare: nu este vorba doar despre tehnologie. Ne confruntam cu o profunda transformare a societatii, a organizatiilor, a carierelor, a educatiei si a locurilor de munca. Organizatiile devin mai plate si interconectate; rezultatele si colaborarea castiga in fata autoritatii si ierarhiei; cariera multipla devine norma.

Aptitudinile tehnice PLUS competentele sociale sunt cruciale pentru noul profil al candidatului din moment de inovarea este tot mai des rezultatul colaborarii. Din moment ce lumea in care traim este atat de imprevizibila, tinerii trebuie sa fie ajutati sa "invete cum sa invete", sa se bazeze pe creativitate, sa fie orientati catre rezolvarea problemelor si sa dezvolte abilitati de comunicare. Curicula trebuie sa se bazeze experimentare si proiecte, inclusiv prin oportunitati de formare bazate pe munca, cum ar fi sistemele de ucenicie. In epoca carierelor multiple, invatarea pe tot parcursul vietii este o necesitate.

Politicile educationale si de pe piata fortei de munca sunt provocarile cheie ale schimbarilor profunde: cooperarea dintre guvern, mediul de afaceri si institutiile de invatamant este esentiala pentru a asigura reforma rapida a sistemului de invatamant si pentru elaborarea politicilor de ocupare, care combina flexibilitatea pietei fortei de munca cu protectia sociala.

Editia 2017 exploreaza efectele schimbarilor tehnologice asupra competitivitatii candidatilor, sustinand ca in timp ce locurile de munca la toate nivelurile continua sa fie inlocuite cu masini, tehnologia creeaza totodata noi oportunitati. Cu toate acestea, oamenii si organizatiile vor trebui sa se adapteze la un mediu de lucru in care tehnologia, abilitatile personale, flexibilitatea si colaborarea dintre candidati reprezinta cheia succesului si in care retelele orizontale inlocuiesc ierarhiile. Guvernele si companiile trebuie sa lucreze impreuna pentru a construi sisteme educationale si politici specifice pietei muncii adecvate noilor realitati.Elvetia si Singapore ocupa primele locuri in GTCI 2017, iar patru tari nordice sunt prezente in top 10 (Suedia, Danemarca, Finlanda si Norvegia). Marea Britanie si Statele Unite ale Americii se gasesc pe locul al treilea si al patrulea.Tarile de la varful topului impartasesc trasaturi-cheie, cum ar fi sisteme educationale care satisfac nevoile economiei, politici de angajare care favorizeaza flexibilitatea, mobilitatea si spiritul antreprenorial, precum si relatii stranse intre mediul de afaceri si decidentii politici.in raport.de realizatorii studiului sunt modul in care Romania formeaza candidati, ii atrage, ii dezvolta, ii retine si ce aptitudini tehnice si globale au acestia. Cea mai slaba plasare in clasamentul GTCI este legata de atragerea candidatilor. La acest capitol, tara noastra se situeaza pe locul 82. In cazul formarii candidatilor, tara noastra se plaseaza pe locul 65. In cazul cunostintelor globale, Romania ocupa locul 60, iar in cazul retinerii candidatilor si a aptitudinilor tehnice, tara noastra ocupa in ambele cazuri locul 56. Singurul capitol la care Romania performeaza mai bine este cel al dezvoltarii resurselor umane. La acest capitol ne situam pe locul 53.Pentru prima data, raportul GCTCI analizeaza nu doar tari, ci si orase. Din 46 de metropole, Copenhaga se plaseaza pe locul intai, urmata de Zurich si Helsinki. San Francisco si Los Angeles sunt singurele doua orase americane prezente in top zece, pe locul 4 si 8, respectiv. Sydney si Singapore, care se plaseaza in clasament pe locul al 12-lea si al 19-lea, conduc in regiunea Asia-Pacific. Toate orasele din primele pozitii ale topului combina un grad ridicat de calitate a vietii, conectivitate ridicata, precum si oportunitati pentru cariere internationale.Raportul GTCI mai arata ca:Raportul si clasamentul GTI a fost realizat in parteneriat cu Grupul Adecco si Human Capital Leadership Institute din Singapore (HCLI). GTCI este un raport anual care compara capacitatea tarilor de a concura pentru candidati.