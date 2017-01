Startup-ul romanesc Fishpointer a obtinut o finantare de 180 000 de euro

Startup-ul Fishpointer care a dezvoltat o aplicatie interactiva cu zonele pentru pescuit a primit o finantare de la un business angel in valoare de 180 000 de euro. Fishpointer combina harti electronice interactive si instrumente de socializare pentru a da posibilitatea utilizatorilor sa inregistreze date despre propriile capturi, sa genereze statistici personale si sa socializeze in urma experientelor avute la pescuit.Proiectul a fost finantat cu 180 000 de euro de Razvan Capatina, angel investor din comunitarea TechAngels Romania si detinatorul Business Results.Fishpointer a fost lansat initial ca un proiect pilot sub denumirea "Hartapescar.ro" de catre tinerii George Dragne si Andrei Tomita. Aplicatia a fost initial destinata pescarilor din Romania si a testat functionalitatile principale pentru capacitatea platformei de a genera continut cu ajutorul comunitatii. In perioada de testare, pe harta Romaniei aufost introduse 2200 de locatii de pescuit de catre 8000 de membrii inregistrati.Cu investitia obtinuta produsul a intrat intr-o a doua etapa de dezvoltare, incepand din 2017 aplicatia va avea noi functionalitati si va fi disponibila in varianta multilanguage pentru sisteme Web, Android si iOS.Conform fondatorilor, solutia este un instrument dorit in egala masura de pescari, dar si de furnizorii de produse si servicii care vor avea ocazia sa isi puncteze locatiile pe harta de pescuit si care devin astfel mai usor de gasit. Platforma va integra un motor de cautare cu ajutorul caruia pot fi identificate noi locuri de pescuit sau locatii pentru achizitii de produse si servicii.Potrivit fondatorului Fishpointer, George Dragne piata produselor si serviciilor pentru pescuit recreativ se apropie de 100 miliarde USD la nivelul intregii lumi. In Statele Unite (tara cu aproximativ 60 de mililoane de practicanti de pescuit), piata atinge aproximativ 45 miliarde USD anual, in Marea Britanie este de aproximativ 4 miliarde USD si 3,4 miliarde USD in Japonia.In Romania piata este estimata la 80 mil USD (cheltuieli anuale ale pasionatilor de pescuit), iar numarul pescarilor conectati la Internet depaseste 250 000. Fishpointer este un produs carese adreseaza publicului international estimat la peste 150 de milioane de pasionati de pescuit conectati la Internet.Fishpointer a fost unul dintre startup-urile care au urmat programul de accelerare MVP Academy 2016, dezvoltat de TechHub Bucharest.