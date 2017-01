Punctele slabe ale IMM-urilor romanesti cand vine vorba de tehnologie: Doar jumatate au un website – Studiu

Citeste mai multe despre: onlline • probleme • site • imm

i.Doar 55% dintre companiile romanesti au un website si doar 16% dintre aceste companii au o zona online dedicata clientilor, fata de 9% respectiv 21% - media occidentala, mai arata studiul citat.In antiteza cu aceste rezultate si cu profilul respondentilor (lucratori IT in companii mici si mijlocii), la nivel general,, iar unul dintre factorii care ne ajuta sa nu ocupam ultima pozitie poate fi tocmai numarul mare de specialisti IT din economiei. Cand vine vorba de integrarea tehnologiei in mediul de afaceri, insa, Romania se plaseaza pe locul 28 din 28.Un alt aspect evidentiat de aceasta cercetare consta in atitudinea pozitiva cu care afacerile romanesti privesc epoca digitala raportat la cele din vestul Europei - respondentii considera ca tehnologia le va ajuta si fluidiza deciziile operationale si strategice (79% versus 59%) sau le va aduce mai multe date relevante despre clienti (67% VS 53%).fata de majoritatea statelor europene, 7 din 10 angajati declarand ca trebuie sa fie prezenti la birou pentru a-si indeplini sarcinile de serviciu; totusi se constata o crestere a flexibilitatii fata de 2015, cand 8 din 10 angajati declarau ca trebuie sa fie prezenti la birou pentru a-si indeplini sarcinile de serviciu.Foarte putini din cei ce activeaza in domeniul informatiei (information workers) simt ca tehnologia digitala a avut un impact negativ asupra activitatii lor. Opt din zece (80%) spun ca a avut un impact pozitiv asupra abilitatilor lor, trei sferturi confirma acelasi impact pozitiv cu privire la capacitatea lor de a inova (75%), cooperarea intre echipe (76%) si motivatia lor de la locul de munca (74%).Aceiasi lucratori din Romania, sunt in general de acord ca tehnologia le imbunatateste relatia cu clientii si le permite sa isi dezvolte afacerea. Sapte din zece (71%) sunt de acord ca sunt in masura sa ramana conectati cu clientii si sa isi imbunatateasca loialitatea clientilor, in timp ce intr-o proportie similara sunt de acord ca tehnologia le permite sa construiasca relatii mai bune cu clientii existenti (73%).Lucratorii romani din sectorul IT considera ca dezvoltarea de competente (49%) si strategia companiei lor (43%) sunt cele mai mari provocari interne cu care companiile lor se vor confrunta in urmatoarea perioada. Doua cincimi mentioneaza, de asemenea, inovarea de noi produse si servicii (38%), vanzarile companiei si strategia de marketing (38%).Factorii de decizie romani (BDMs) estimeaza ca vanzarile si strategia de marketing vor reprezenta provocarile cele mai stringente cu care organizatia se va confrunta in urmatoarele 12 luni; trei sferturi (76%) mentioneaza acest lucru. In acelasi timp, si acestia sunt de acord ca dezvoltarea competentelor angajatilor (72%) si strategia companiei (72%) sunt, de asemenea, probleme care cer atentie speciala.80% din angajatii chestionati in Romania simt ca informatiile proprii sunt protejate oriunde s-ar afla, comparat cu 67% in vestul Europei. Intre manageri, 79% sunt de aceeasi parere cand vine vorba de datele firmei fata de 58% in Europa occidentala. Dintre aceiasi manageri, 72% declara ca afacerea lor dispune de protectie avansata a datelor fata de media vestica de 54%.Pe de alta parte, un raport Microsoft Security arata ca- (31,3% versus 20,8% pentru Q4 2015) si o medie mai mare de calculatoare detectate ca infectate - 36,4 din 1000 fata de 16,9 media mondiala).