​FOTO 13 producatori si designeri de mobila romani, prezenti la Targul de la Koln

BUCIN MOB,

CAREL CONSTRUCT,

CARO JIBOU,

DESIGN FOR LIFE,



DIS PROD,

DITRE INTERNATIONAL,

ECOMATRIX,

EKERO CONCEPT,

FAMOS,

MIHNEA GHILDUS DESIGN,

OMEGA SEATS,

SIGSTRAT,

SZEL MOB.

Potrivit Asociatiei Producatorilor de Mobila din Romania (APMR) , firmele romanesti au plecat la Koln prin Programul de promovare a exportului, finantat de la bugetul de stat, insa din totalul de 30 de societati admise initial, 17 au fost nevoite sa se retraga din lipsa fondurilor care trebuiau aprobate de Guvern."Participarea firmelor romanesti la aceasta expozitie internationala a fost posibila datorita asumarii responsabilitatii de catre noua echipa instalata la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, care a semnat contractul cu organizatorul targului de la Koln la data de 9 ianuarie 2017, asigurand astfel finantarea partiala a participarii, respectiv plata chiriei spatiului, inscrierea firmelor in catalogul targului, bransamentul electric si taxele obligatorii. Celelalte cheltuieli, respectiv costurile cu constructia, amenajarea si ambientarea standului, transportul exponatelor, precum si cele cu deplasarea delegatilor proprii au fost suportate de producatorii si designerii romani participanti la expozitie", a precizat Aurica Sereny, presedinte Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania, potrivit sursei citate.", a mai explicat ea.Germania este in acest moment cea mai importanta piata pentru producatorii de mobila din Romania, potrivit patronatului in domeniu.Pe o suprafata de 987,8 mp, participa urmatoarele firme romanesti la Targul din Koln Antreprenorii romani expun la IMM Cologne produse de mobilier din lemn masiv, in special din stejar si rasinoase, intr-o gama diversificata:La editia de anul trecut a Targului International IMM Cologne, in ianuarie 2016, au participat 24 de firme romanesti producatoare de mobila.Targul de la Koln - editia 2016 a inregistrat 1.185 de expozanti, din 50 de tari, iar numarul de vizitatori specialisti a fost estimat la peste 80.000, din 128 de tari. Numai la standul national al Romaniei s-au purtat discutii cu 1.984 de firme interesate de produsele noastre de mobilier, iar contractele antamate au fost estimate la peste 10 milioane de euro, sustine Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania.Cei mai multi cumparatori care si-au exprimat intentiile in privinta incheierii de contracte pentru achizitionarea de mobilier la IMM Cologne au fost firme din Europa, in speta Germania, Olanda, Marea Britanie, Spania si Austria, dar a crescut interesul si dinspre SUA, China si India.Asociatia reclama ca "Programul de promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat a fost blocat in toamna-iarna anului 2016, cu consecinte nefaste asupra exportului si imaginii Romaniei in strainatate, din cauza nerealizarii la timp a procedurilor de achizitie publica, conform Legii 98/2016"."Industria romaneasca de mobila a ratat astfel promovarea pe piete extrem de importante: Franta, Rusia, Qatar si Marea Britanie", se mai plange organizatia patronala, in comunicatul mentionat.Si fostul ministru al Economiei, Costin Borc, recama anumite "deficiente" in minister, cu efecte negative asupra participarii Romaniei la targuri si expozitii internationale."Este evident ca nu suntem inca pregatiti sa ne prezentam la aceste targuri, avem accidente care ne-au facut de ras, parte a unui sir de lipsuri. Din cauza lipsei unui concept unitar, am avut situatii neplacute la targuri de carte, de alimente, de mobila sau de moda", spunea Costin Borc, in 25 octombrie 2016, potrivit Mediafax