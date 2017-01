Fondatorul Dedeman vrea sa faca un fond de investitii cu capital de risc pentru antreprenorii  din Romania

"Va fi un fond de investitii al familiei. Va fi atat pentru companii startup - venture capital - cat si pentru companii mature, cu potential mare de crestere. Noi, ca si companie, avem vizibilitate", a declarat fondatorul Dedeman.Dragos Paval are in plan sa investeasca pentru inceput 10 milioane de euro, investitiile fiind exclusiv pentru afacerile si companiile din Romania. " Investind aici si crescand alte firme, ne va fi mai bine tututor. Am incredere ca e mai inteligent sa investim aici decat in afara.O sa investim si in afara, pentru ca Romania are nevoie de companii care sa se extinda.Dar, in acelasi timp, cred ca e bine sa investim aici(...) Il vom duce la cateva zeci de milioane de euro. Vom pleca cu zece milioane si il vom duce unde e necesar. Investitiile vor fi in Romania. Evident ca e un fel de a creste afaceri noi aic ", a explicat acesta.Totodata, fondatorul Dedeman a anuntat ca tot in 2017 doreste sa creeze un al doilea fond de investitii dar pe zona de imobiliare.