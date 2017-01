Firmele din Romania au mari probleme in a-si angaja lucratori calificati. Top 10 meserii cautate

1. meseriasi calificati,

2. muncitori,

3. ingineri,

4. operatori productie,

5. soferi,

6. personal pentru hoteluri si restaurante,

7. programatori,

8. vanzatori,

9. contabili,

10. manageri.

72% dintre firmele din Romania au aceasta problema, iar cele mai mari probleme sunt in gasirea de meseriasi calificati, muncitori, ingineri si operatori de productie, mentioneaza sursa citata.La fel ca in ultimele trei editii ale studiului (2012 -2015), posturile cele mai dificil de ocupat sunt cele de:In toata lumea, doar firmele din Japonia (86%) si Taiwan (73%) au dificultati mai mari decat Romania in ceea ce priveste deficitul de angajati talentati.Citeste mai mult pe News.ro