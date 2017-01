VIDEO Aplicatia cu licitatii de transport, lansata de o firma locala. Cum functioneza platforma unde transportatorii se lupta pentru marfa clientilor

Citeste mai multe despre: aplicatie • cargoroll • transport marfa

„In prezent, in Romania, nu exista o platforma si o aplicatie completa cu licitatii de transport care sa ofere avantaje atat pentru transportatori, cat si pentru expeditori”, a spus Silviu Dorobantu, co-fondator Cargoroll. „Tocmai de aceea, am conceput Cargoroll pentru a raspunde nevoilor de pe piata locala si a construi, in acelasi timp, o comunitate, unde respectul intre membri primeaza, iar datele de contact sunt verificate si confirmate pentru a oferi servicii sigure si de calitate.”Platforma cauta, filtreaza si selecteaza transportatorii potriviti pentru nevoile expeditorilor si ofera acestora cele mai bune oferte, explica reprezentantii companiei.Expeditorii primesc notificari instant pentru a putea compara si alege varianta optima.De asemenea. Cargoroll include un sistem de note si evaluari care ofera expeditorilor mai multe detalii despre transportatori pentru a asigura servicii corecte si sigure. Accesul este gratuit atat prin platforma web, cat si prin aplicatiile de mobil pentru Android si iOS.In acelasi timp, transportatorii pot sa isi gaseasca potentiali clienti prin intervmediul platformei, unde utilizitarii listeaza marfa care necesita transport.Transportatorii pot optimiza platforma in functie de interesele lor, de la tipul si categoriile preferate de livrari, locatii de ridicare si predare de interes pana la tarile favorite in care activeaza afacerea lor. Si acestia au acces gratuit la platforma si la aplicatii si pot participa oricand la licitatii deoarece primesc notificari instant in momentul in care apare o livrare din aria de interes.Licitatiile de pe platforma sunt deschise, iar transportatorii au posibilitatea sa compare ofertele de la alti transportatori si sa-si modifice propria oferta in functie de competitie. Expeditorii primesc si ei note si evaluari, astfel incat transportatorii pot face alegerile cele mai potrivite privind potentialul partener de afaceri.