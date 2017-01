Consultantii IT si alti furnizori de servicii pentru firme vor putea parcurge formalitatile administrative pentru clientii din strainatate, printr-un nou card electronic pregatit de UE

Un nou card electronic european pentru servicii: o procedura simplificata va permite furnizorilor de servicii pentru intreprinderi (de exemplu, firmelor de inginerie, consultantilor IT, organizatorilor de expozitii comerciale) si furnizorilor de servicii in domeniul constructiilor sa indeplineasca formalitatile administrative necesare pentru a furniza servicii in strainatate. Furnizorii de servicii nu vor trebui decat sa ia legatura cu un interlocutor unic din tara lor de origine, cu care vor putea sa comunice in propria lor limba. Interlocutorul din tara de origine ar verifica apoi datele necesare si le-ar transmite statului membru gazda. Statul membru gazda isi pastreaza actuala competenta de a aplica cerintele de reglementare nationale si de a decide daca solicitantul poate furniza servicii pe teritoriul sau. Cardul electronic nu ar afecta nici obligatiile existente ale angajatorilor, nici drepturile lucratorilor.

O evaluare a reglementarilor nationale privind serviciile profesionale din punctul de vedere al proportionalitatii: aproximativ 50 de milioane de cetateni - reprezentand 22 % din forta de munca a Europei - exercita profesii la care accesul este conditionat de detinerea unor calificari specifice sau pentru care utilizarea unui anumit titlu este protejata, de exemplu, farmacistii sau arhitectii. Reglementarea este adesea justificata in cazul mai multor profesii, de exemplu al celor din domeniul sanatatii si al sigurantei. Exista insa si multe cazuri in care existenta unor norme invechite si inutil de impovaratoare poate face excesiv de dificil accesul candidatilor calificati la aceste locuri de munca. Acest lucru este tot in detrimentul consumatorilor. UE nu reglementeaza sau dereglementeaza profesii - aceasta ramane o prerogativa nationala. Insa, in temeiul dreptului UE, statele membre trebuie sa stabileasca daca impunerea de noi cerinte nationale este necesara si echilibrata. Pentru a asigura o abordare coerenta si armonizata, Comisia propune rationalizarea si clarificarea modului in care statele membre ar trebui sa realizeze un test de proportionalitate cuprinzator si transparent inainte de a adopta sau de a modifica normele nationale in domeniul serviciilor profesionale.

Orientari privind reformele nationale din domeniul reglementarii profesiilor: exercitiul de evaluare reciproca realizat de statele membre intre 2014 si 2016 a demonstrat ca statele care si-au deschis pietele de servicii (de exemplu, Italia, Polonia, Portugalia si Spania) beneficiaza in prezent de o gama mai larga de servicii, la preturi mai accesibile, mentinand totodata standarde ridicate pentru consumatori si lucratori. Comisia prezinta astazi orientari privind reformele necesare la nivel national in domeniul reglementarii serviciilor profesionale cu potential ridicat de crestere si de creare de locuri de munca. Este vorba despre serviciile furnizate de arhitecti, ingineri, avocati, contabili, de agentii de brevetare, de agentii imobiliari si de ghizii turistici. Statele membre sunt invitate sa evalueze daca cerintele profesionale indeplinesc obiectivele declarate ale politicilor publice nationale. Aceste orientari completeaza evaluarile realizate in cadrul semestrului european, abordand in mod specific cerintele aplicabile acestor profesii.

O mai buna notificare a proiectelor de legi nationale in domeniul serviciilor: dreptul UE impune deja statelor membre obligatia de a transmite Comisiei proiectele de norme nationale in domeniul serviciilor, pentru a oferi executivului UE si celorlalte state membre posibilitatea de a-si exprima din timp eventualele preocupari cu privire la posibilele incompatibilitati cu legislatia UE. Astazi, Comisia propune imbunatatiri ale acestui mecanism, cu scopul de a face procesul mai rapid, mai eficace si mai transparent.

Resurse utile:

Potrivit unui comunicat remis StartupCafe, Comisia Europeana a prezenat marti patru propuneri legislative privind piata serviciilor:Desi serviciile reprezinta doua treimi din economia UE si aproximativ 90 % din locurile de munca create, sectorul serviciilor este neperformant, considera Comisia Europeana.Cresterea productivitatii in acest sector este redusa, iar restul lumii este pe cale de a recupera decalajul existent.Exista bariere care impiedica infiintarea si extinderea societatilor si care au drept rezultat preturi mai mari pentru consumatori si mai putine posibilitati de alegere. In plus, performanta industriei prelucratoare este tot mai mult legata de competitivitatea serviciilor. Prin urmare, barierele din calea comertului cu servicii desfasurat in cadrul pietei unice reprezinta bariere in calea competitivitatii industriei prelucratoare din UE.Pentru a inversa aceasta tendinta si a genera crestere si locuri de munca suplimentare, este necesar ca statele membre sa stimuleze dezvoltarea economiei serviciilor si sa valorifice mai bine potentialul pietei - isi justifica executivul european propunerile.