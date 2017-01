Producatorul roman de ceasuri inteligente Vector Watch a fost cumparat de Fitbit

Citeste mai multe despre: fitbit • vector watch

“Azi, suntem bucurosi sa anuntam ca echipa Vector Watch si platforma noastra software se alatura companiei Fitbit, lider pe piata de dispozitive purtabile de fitness si sanatate”, a anuntat startup-ul local Vector Watch, pe site-ul oficial.Compania a fost lansata in 2015, iar pachetul majoritar de actiuni era detinut de Gecad Ventrures, fond de investitii local controlat de omul de afaceri Radu Georgescu. Vector Watch se vinde in 25 de piete, la un an de la lansare. In afara de pietele foarte mari, SUA, Marea Britanie, ceasul a fost lansat si in piete exotice precum Thailanda, Singapore, Malaezia si Filipine.Ceasul se vinde in peste 500 de puncte de vanzare, incluzand aici atat magazinele fizice , cat si cele online. Amazon este principalul canal de vanzari la nivel mondial, dar vanzari importante sunt generate si prin Orange cu care au fost semnate parteneriate in mai multe tari. De exemplu ceasul se vinde la cel mai mare magazin Orange din Paris si foarte recent a fost semnat un parteneriat cu Microsoft UK, astfel incat ceasul poate fi cumparat de pe magazinul online al companiei americane, fiind printre putinele smartwatch-uri premium care au aplicatie pe Windows.Vector Watch are 40 de angajati. Echipa de dezvoltare este la Bucuresti, o mica echipa de vanzari se afla in SUA si mai exista o echipa de vanzari in regiunea EMEA. Din punct de vedere retail si financiar sediul este la Londra unde se gasesc si stocurile, in timp ce in Romania este "sediul tehnologic".Fitbit este cel mai mare jucator din piata dispozitivelor "wearable" si a vandut in cel de al doilea trimestru al anului trecut 5,3 milioane de dispozitive "wearable", avand 23% din piata.