10 startup-uri romanesti de urmarit in 2017

TypingDNA este o companie de securitate ce ofera servicii de identificare si autentificare folosind algoritmi de inteligenta artificiala ce recunosc modul unic in care tasteaza o persoana. Aceste "biometrice de tastare" sunt cel mai nou mod de autentificare secundara in tranzactiile online, urmand sa imbunatateasca si sa inlocuiasca in viitor metodele actuale. Fondatorii acestui startup sunt Raul Popa, Cristian Tamas si Adrian Gheara. Din primavara anului, proiectul TypingDNA, initiat in 2014, la Oradea, a ajuns la stadiu de startup - cu un produs finit, testat si o firma care are se afla in discutii cu diversi potentiali parteneri si clienti. Proiectul a obtinut anul trecut o importanta investitie de la GECAD Ventures, fonde de investitii condus de Radu Georgescu.Enty este un proiect realizat de patru tineri de la Politehnica, cu ajutorul uni medic specialist ORL. Ideea lor a fost premiata cu 50.000 de dolari la una dintre cele mai mari competitii internationale de inovatie, Imagine Cup, organizata de Microsoft in Statele Unite. Fondatorii proiectului sunt Flavia Oprea, Iulian Matesica, Cristian Alexandrescu si Daniel Rosner. Enty este un dispozitiv de dimensiunea unei monede care se aseaza cu ajutorul unor hamuri elastice pe spatele pacientului si ajuta medicii la diagnosticarea problemelor de echilibru, problemelor urechii interne si verifica si postura pacientului. Dispozitivul ENTy - a carui denumire vine de la Eear, Nose, Throat (ureche, nas, gat) - a fost deja testat cu ajutorul a 500 de pacienti, de catre medici.Tracia vrea sa devina ”prima fabrica de rulote din Romania”. Initiatorul proiectului este Gabriel Bugnar, un fost producator TV si proaspat antreprenor. El a obtinut aproape 90.000 de euro, in doua runde de finantare, pentru proiectul unei mici fabrici de rulote ce ar urma sa fie construita in apropiere de Bucuresti. Cea mai recenta finantare vine din partea Startarium Pitch Day, unde startup-ul a castigat 70.000 de euro. Antreprenourl isi propune sa realizeze ofabrica de rulote cu doua linii de produse (una pentru familisti, alta pentru tinerii pasionati de circuite ”la rulota”) si sa obtina vanzari de minim 60 de bucati pe an pentru ca operatiunile sa poata fi profitabile. Pretul unei rulote va fi de circa 10.500 de euro, fara TVA. Va putea fi cumparata si in leasing sau (eventual) printr-un program de tip ”Rabla” pentru rulote.Trei antreprenori romani, Ioana Hasan, Radu Hasan si Mircea Capatina, lansau in 2007 un program de facturare si gestiune contabila, Smart Bill, pentru care au reusit sa obtina, anul trecut, o investitie de 1 milion de euro din partea GECAD Group, condus de omul de afaceri Radu Georgescu, si a fondului local de private equity Catalyst Romania. Tot anul trecut, solutia locala de facturare fost transformata intr-o solutie de gestiune si lansata si in varianta cloud, dupa o investitie de 750.000 de euro. De asemenea, Smart Bill anunta ca tinteste 50.000 de clienti pana la finalul anului 2020. In prezent, 40.000 de clienti, de la la PFA-uri, la companii mici si mijlocii, si pana la multinationale, din toate sectoarele de business, precum comert si servicii, folosesc fie versiunea de facturare in cloud, fie versiunile mai vechi ale softului Smart Bill.Urby este o aplicatie care te conecteaza la pulsul celor mai active orase din Romania. Aceasta are la baza un set de algoritmi de recomandare prin care utilizatorii genereaza automat diverse clasamente cu cele mai in voga localuri sau evenimente din oras. De asemenea, Urby afiseaza zilnic utilizatorilor cele mai importante noutati din viata orasului si urmeaza sa se lanseze in mai multe tari din Europa. Olanda, Germania, Franta, Marea Britanie, Austria, Irlanda si Polonia sunt doar cateva dintre tarile in care startup-ul Urby planuieste sa se extinda cu banii obtinuti prin investitia de 300.000 de euro primita anul trecut din partea unui angel investor. Unul dintre fondatorii aplicatiei este Ionut Munteanu. In Romania, aplicatia include, momentan, urmatoarele orase: Alba Iulia, Arad, Bacau, Baia Mare, Braila, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Oradea, Ramnicu Valcea, Sibiu, Timisoara si Tirgu Mures.Camil Moldoveanu, fondatorul ReFlex, a fost campion mondial si european la jiu jitsu. Dupa castigarea titlului european, a suferit o accidentare la genunchi pe care n-a tratat-o pana la capat. A urmat jumatate din perioada de recuperare, iar problema a revenit. Dar asa a aparut ideea realizarii unui dispozitiv cu senzori (un set de doua "bratari") care sa-i ajute pe kinetoterapeuti si pe pacienti, oferind de la date concrete si pana la raportarea evolutiei tratamentului. Anul trecut, ReFlex a primit o investitie care a ridicat valoarea companiei la un milion de dolari. ReFlex nu se adreseaza direct pacientilor, ci clinicilor si kinetoterapeutilor, care pot sa monitorizeze atat progresul pacientilor, cat si activitatea echipei, si sa se asigure ca lucreaza conform programei stabilite de clinica. Pe de alta parte, pot sa monitorizeze mai multi pacienti simultan si pot sa seteze alerte atunci cand miscarile sunt facute gresit. Pentru o persoana care s-a accidentat, tratamentul implica deplasarea la o clinica de specialitate si plata per sedinta.SymphoPay este un startup de tip FinTech (tehnologii inovatoare dedicate serviciilor financiare) care propune magazinelor o solutie unica de POS-uri inteligente. Compania a fost infiintata in 2015 de Daniel Nicolescu si Sebastian Ionita, iar anul trecut a obtinut o investitie de 550.000 euro din partea GECAD Group. Proiectul este in etapa premergatoare lansarii comerciale in care principalul obiectiv este de a realiza integrarea cu primul val de comercianti si cu primele banci. Prin integrarea flotei de POS-uri cu casele de marcat si sistemele tip CRM ale companiei, SymphoPay vrea sa vina cu o infrastructura simpla si rapida pentru conturarea mesajelor si a ofertelor potrivite ce ar urma sa transforme clientii ocazionali in parteneri fideli ai comerciantilor.Planable este un startup creat de patru tineri din Republica Moldova, care au hotarat sa isi dezvolte si sa isi lanseze produsul la Cluj. Planable este o aplicatie dedicata agentiilor de publicitate, marketing si social media prin care, dezvoltatorii lui intentioneaza sa usureze realizarea campaniilor de promovare de pe retelele de socializare. Echipa care sta in spatele acestui proiect este formata din Nicolae Gudumac (CTO), Vlad Calus (CMO), Veronica Zubcu (PR) si Xenia Muntean (CEO) - patru tineri din Republica Moldova. Ei s-au inscris in programul de antreprenoriat Spherik Accelerator, organizat anual la Cjul-Napoca, unde ideea le-a fost acceptata si au inceput sa isi dezvolte startup-ul. In luna mai a anului trecut au participat la competitia de startup-uri Startup Avalanche, organizata in cadrul Techsylvania, unul dintre cele mai importante eveniment de tehnologie din estul Europei si au fost alesi castigatori dintre alte 100 de proiecte din 15 tari participante. Astfel ei obtinut ocazia de a pleca in Statele Unite, in Silicon Valley.Trei tineri romani au lansat in urma cu doi ani un startup menit sa ajute companiile sa isi cunoasca mai bine utizitarii aplicatiilor lor web sau mobile - o latura in care marile companii investesc tot mai mult in ultimii ani din dorinta de a detine tot mai multe date despre comportamentul clientilor lor. Claudiu Murariu, Alex Stoia si Iuliana Murariu sunt fondatorii acestui startup, iar solutia propusa de ei este o platforma web care analizeaza datele despre utilizatorii aflati la prima interactiune cu aplicatia unei companii si indica actiunile pe care le fac utilizatorii astfel incat un numar cat mai mare dintre ei sa foloseasca aplicatia. Printr-un proces de optimizare a primei experiente pe care o au utilizatori in aplicatie poate creste rata de utilizare a aplicatiei pana la 80%, recuperarea investitiei initiale in generarea acelui cont fiind mult mai rapida. InnerTrends a primit in urma cu doi ani o investitie de tip seed prin MVP Angels, microfondul de investitii care finanteaza startup-urile care trec prin programul de accelerare MVP Academy.CTF365 este o platforma de training in domeniul securitatii cibernetice unde utilizatorii (incepatori sau avansati) pot sa desfasoare atacuri cibernetice unii impotriva celorlalti fara implicatii juridice sau de natura tehnica. Este o platforma unde poti face tot ceea ce este interzis in internetul real iar singura regula este aceea ca nu are reguli. Exact ca in cazul hackerilor reali – explica Marius Corici unul dintre fondatorii platformei. CTF vine de la “Capture The Flag” un joc foarte popular in industria securitatii cibernetice, iar 365 de la faptul ca poate fi jucat non-stop. Ideea proiectului s-a nascut in 2011, la Cluj.