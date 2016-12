Top 10 cele mai valoroase startup-uri din lume, in 2016

sursa foto: Commons.wikimedia.orgEvaluare: 15 miliarde de dolariDomeniu: Tehnologie spatialaTotal finantari obtinute: 1,2 miliarde de dolariCompania a fost fondata in 2002 de Elon Musk (fondator al PayPal si co-fondator al Tesla Motors) si se ocupa cu dezvoltarea vehiculelor spatiale. SpaceX a obtinut recent un contract in valoare de 1,6 miliarde de dolari cu NASA pentru a opera cateva misiuni pe Statia Spatiala Internationala. Dar, in urma cu 3 luni firma americana a intampinat un eveniment nefericit dupa ce o nava operata de aceasta, Falcon 9, a explodat pe rampa de lansare, in Cape Canaveral - Florida, in timul unui test. In timpul exploziei, un satelit al Facebook a fost distrus in urma acestei explozii.sursa foto: Wework.comEvaluare: 16 miliarde de dolariDomeniu: Spatii de co-workingTotal finantari obtinute: 1,4 miliarde de dolariLansat in 2010, WeWork este de fapt un lant de spatii colaborative – unde antreprenori sau afaceri aflate la inceput de drum pot sa inchirieze birouri sau mici spatii de lucru si au la dispozitie diferite ustensile de lucru necesare, sali de conferinta sau servicii. Fondatorii companiei Adam Neumann si Miguel McKelvey au lansat primul “WeWork” in New York, iar, azi, acestia detin circa 55 de astfel de spatii in Statele Unite, Europa si Israel.sursa foto: Wikipedia.org Evaluare: 18 miliarde de dolariDomeniu: InternetTotal finantari obtinute: 3,3 miliardeChina Internet Plus este o platforma care integreaza mai multe aplicatii si are ca scop principal sa imbunatateasca experienta consumatorilor prin crestere eficientei retailului si al restaurantelor. In luna iunie a acestui an platforma avea peste 600 de milioane de useri. Internet Plus a aparut prin contopirea a doua companii chineze, Meituan – site de reduceri si Dianping – site cu informatii despre localuri si restaurante.sursa foto: Lu.comEvaluare: 18,5 miliarde de dolariDomeniu: FinanciarTotal finantari obtinute: 1,7 miliarde de dolariLufax este o companie chineza, un marketplace financiar care pune in legatura antreprenori si startup-uri care au nevoie de imprumuturi cu persoane fizice sau juridice care le pot oferi aceste imprumuturi sau pot veni cu propuneri de investitii. Lufax perce o taxa de fixa de 4% din fiecare imprumut/tranzactie incheiata prin intermediul platformei. Fondata in 2012, compania a intermediat pana acum peste 200.000 de tranzactii.sursa foto: Flickr.comEvaluare: 20 miliarde de dolariDomeniu: Social MediaTotal finantari obtinute: 2,6 miliarde dolari​Snapachat este o aplicatie creata in 2011 de Evan Spiegel. Aplicatia pentru mobil este construita pe ideea mesajelor care dispar la cateva secunde dupa ce sunt citite. Dar, in ultimul an compania a lansat diverse servicii platite, printre care cel prin care contra cost, poti revedea cateva mesaje din trecut. Snapchat nu este foarte cunoscuta in Romania, insa in SUA, compania sustine ca 60% dintre tinerii intre 13 si 34 de ani care detin un smartphone sunt si utilizatori ai aplicatiei.sursa foto: Flickr.comEvaluare: 20,3 miliarde de dolariDomeniu: Analiza de dateTotal finantari obtinute: 2 miliardePalantir este o companie americana specializata in analizarea si interpretarea de date/informatii. Creatorii Palantir au vrut sa dea nastere unei companii care sa gaseasca instant raspunsuri in "potopoul" de date disponibile in noua era digitala si care sa ajute si la descoperirea amenintarilor teroriste, tragand concluzii dupa analizarea unui urias numar de informatii. Bazele tehnologiei pe care o foloseste compania au fost puse in anii 2000 la platforma de plati online PayPal, iar Palantir s-a infiintat in 2004 de catre drectorii PayPal Joe Lonsdale si Peter Thiel, alaturi de Alexander Karp, cel care acum conduce compania. Printre clinetii celebri ai companiei se numara: FBI, CIA sau NSA.sursa foto: Flickr.comEvaluare: 28 miliarde de dolariDomeniu: TransportTotal finantari obtinute: 10,5 miliardeDidi Chuxing este cel mai mare rival al Uber pe piata din China, iar in aceasta vara startup-ul a primit o finantare de 7,3 miliarde de dolari, intr-o runda la care a contribuit si Apple cu un miliard de dolari. Didi Chuxing, fosta Didi Kuaidi, a devenit una dintre cele mai mari companii chineze de tehnologie, permitand rezervarea de taxiuri sau chemarea unor masini conduse de soferi independenti. Compania spune ca are 300 milioane de useri inregistrati, 15 milioane de soferi si zilnic se fac prin platforma peste 14 milioane de calatorii.sursa foto: Flickr.comEvaluare: 30 miliarde de dolariDomeniu: TurismTotal finantari obtinute: 4,2 miliardeAirbnb este o platforma online de rezervari de cazare unde proprietarii isi pun la dispozitie camere sau intreaga casa turistilor. Airbnb percepe 3% de la cei listati si intre 6% si 12% din tariful de cazare platit de oaspeti. Startup-ul este contestat de marile lanturi hoteliere si de autoritatile din diverse orase unde e acuzata ca face tot ce se poate pentru a plati taxe cat mai mici.sursa foto: Commons.wikimedia.orgEvaluare: 46 miliarde de dolariDomeniu: Producator ITTotal finantari obtinute: 1,5 miliarde de dolariXiaomi este o companie chineza infiintata in 2010 de faimosul antreprenor Lei Jun (46 de ani), supranumit si "Steve Jobs al Chinei”. Compania produce smartphone-uri, diverse electronice si investeste foarte mult in ultimii ani in productia de televizoare si produse didicate ideii de casa inteligenta. Compania chineza isi pregateste lansarea si pe piata din Statele Unite unde vrea sa introduca MiBox, care sa intre in competitie directa cu Apple TV.sursa foto: Flickr.comEvaluare: 66 miliarde de dolariDomeniu: TransportTotal finantari obtinute: 15,8 miliardeUber ramane si in acest an cel mai bine cotat startup. Compania a fost fondata in 2009 atunci cand actualul CEO al companiei, Travis Kalanick, si Garret Camp au dezvoltat o aplicatie care conecteaza pasagerii cu soferii unor masini dispusi sa ofere servicii de transport contracost. Uber activeaza deja in aproape 70 de tari, printre care si Romania. Si, desi este contestata in multe tari, modelul de business atrage foarte multi investitori care mizeaza pe acest startup cu sume mari. Cea mai mare investitie din istoria companiei este din partea unui fond din Arabia Saudita, Public Investment Fund, care a finantat companie cu 3,5 miliarde de dolari (in schimbul a 5% din actionariat).