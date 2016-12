Personal neinformat sau neatent: IMM-urile subestimeaza amenintarile cibernetice provocate de comportamentul angajatilor

Citeste mai multe despre: imm • amenintare • atac cibernetic

Actiunile angajatilor sunt printre primele trei probleme de securitate care fac vulnerabile organizatii din intreaga lume. Peste jumatate (61%) dintre companiile care s-au confruntat cu incidente de securitate cibernetica in 2016 au recunoscut ca la acestea a contribuit si un comportament neadecvat al angajatilor, mai arata raportul citat.Asemeni companiilor mari, IMM-urile trebuie sa faca fata unei infrastructuri IT in continua schimbare si tendintelor BYOD (bring your own device – dispozitivele proprii la serviciu): 74% dintre companii au raportat ca numarul de smartphone-uri folosite in interes de serviciu a crescut in ultimii trei ani, iar 71% au confirmat ca acelasi lucru este valabil pentru tablete. Noua realitate din mediul de business forteaza managementul sa fie mai atent la securitatea IT si la controlul centralizat al unor activitati potential periculoase din partea angajatilor, chiar si in cele mai mici companii.“In companiile mici, care nu au personal IT dedicat, se intampla frecvent ca angajatii sa implementeze singuri masuri de securitate cibernetica – de exemplu, instaleaza solutii antimalware gratuite, cu functionalitati limitate. Acest lucru reprezinta un risc major pentru o companie, deoarece neatentia angajatilor poate afecta toate datele dintr-o organizatie – ducand la pierderi de timp, de date ale clientilor si de bani. Aceste companii ar trebui sa implementeze solutii create special pentru ele, cu o protectie pe care sa o poata administra usor, de oriunde, orice specialist IT, chiar daca are cunostinte minime de IT”, a spus Vladimir Zapolyansky, Head of SMB Marketing, Kaspersky Lab.