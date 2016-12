VIDEO Printoteca - o afacere cu fonduri europene care face bani din print pentru designeri si artisti 

Servicii - printare si grafica pe textile

Investitie initiala - 25.000 de euro

Angajati - 6 persoane

Cifra de afaceri estimata pe 2016 -100 000 de euro

Numarul mediu de clienti/luna - 80 (persoane juridice)



.Primul lucru care l-au facut a fost sa devina activi pe social media si sa promoveze ideea de print direct pe tesatura. A fost punctul de plecare care le-a dat cea mai mare vizibilitate, mai ales pe clienti persoane fizice dar le-au adus si clienti corporate. "Am incercat sa abordam tot ce inseamna design, fie ca a fost ilustratie doar pe hartie - postere fie designeri vestimentari si am ajuns pana la designerii de produse care printeaza textile si imbraca mobilier". Targuri, expozitii. Dupa promovarea pe social media au luat la pas toate targurile de design si evenimentele pe zona creativa si au intrat direct in contact cu oamenii pentru a-si prezenta produsele. La cateva luni de la infiintarea firmei au organizat un eveniment de socializare - Designer New Year's Resolutionsi au invitat oamenii sa vada cum se printeaza tricourile care este tehnica, procedura si calitatea produselor.



vind online, off line, la evenimente

abordeaza direct clientii fie prin email, fie fata in fata si isi prezinta produsele si serviciile

content marketing pe Facebook

Bugetul lunar 500 de euro/luna (reclama Facebook, produse promotionale, stickere)



participare sau creeare de evenimente lunar

printare mobila, la sediul firmelor,agentiilor de publicitate sau evenimente



Cea mai buna investitie pe care am facut-o a fost angajarea unui om care sa faca marketing digital. In general in startupuri se face marketingul la sfarsit de program sau se investeste haotic in Adwords si se investesc foarte multi bani in online si conversia este zero. Pe tot ce insemana online, bugetele nu trebuie sa fie foarte mari ci folosite eficient.

Continutul trebuie sa fie foarte bun. Nu folosi mesajul "Cumpara produsul sau serviciul x" ci "Cunoaste-ne afla si daca te-am convins avem si niste produse aici.

Fii sincer cu oamenii, nu poza incercand sa pari mai interesant



Lucrand in publicitate, Sabina si Razvan au realizat ca este nevoie pe piata de un produs foarte nisat care sa raspunda concret nevoii de print pe textile. Cei doi lucreaza cu designeri romani, trupe si artisti dar si agentii de publicitate si companii mari care incurajeaza creativitatea, grafica si designul. Noutatea cu care vin cei doi este faptul ca ofera clientilor posibilitatea sa printeze pe textile in stocuri mici, eliminand astfel costurile."In 2015, pe piata existau furnizori de print pe textile, foarte mult pe serigrafie dar aceasta iti impune o cantitate minima de productie. Desigur exista posibilitatea sa faci si un singur tricou dar costa cateva sute de euro si aici era o problema. Erau foarte putini furnizori si aceia mergeau pe zona de corporate. Ne-am gandit ca designerii creaza foarte multe modele si culori si nu aveau posibilitatea sa si le promoveze decat cu costuri foarte mari. Asa ca am creat posibilitatea: oricine vrea sa-si printeze un tricou si are modelul poate a o faca", explica Sabina Hondru -co fondator Printoteca.In iunie 2015 au accesat programul Startup Romania prin POSDRU 3.1 si au obtinut finantare de 25 000 de euro, bani cu care au cumparat o imprimanta, au inchiriat un sediu si au lansat un website de prezentare. In primele luni au mers la evenimente si targuri de design incercand sa sa faca cunoscuti dar succesul se lasa asteptat."Nu pot spune ca mergeam la culcare foarte fericiti fiindca ne descuraja foate are feedbackul si anume ca oamenii ne spuneau ca in alta parte gasesc mai ieftin si ne intrebau ce are in plus printul vostru. Ca antreprenor traiesti din feedbackul asta. Dar usor, usor am inceput sa primim vesti bune de la oamenii cu care lucram si au venit clienti si pe recomandari""Am fost abordati de trupe care ne-au vazut ca vindem tricouri si am inceput sa facem merchandising pentru ei. Mergem la ei la concert, ne dau grafica oficiala si se vinde fix cat se comanda. In prezent lucram cu cei de la Subcarpati, Moonlight and Breakfeast", explica Sabina.Pentru a-si sustine afacerea, Sabina si Razvan au lucrat in paralel si la alte proiecte facand grafica, consultanta pe marketing si site-uri iar banii castigati i-au reinvestit in Printoteca. Au cumparat o a doua imprimanta special pentru stickere, postere, bannere si alte produse conexe industriei de design care i-a costat 15 000 de euro"Multe agentii de publicitate ne-au vazut la Electric Castle, le-am dat idei pe campanii creative si asa au inceput sa ne abordeze clienti mari pentru a participa la diverse evenmente creative organizate de ei. Am avut o campanie prin care fiecare client putea sa-si creeze un avatar personalizat si sa-l printeze pe loc pe tricou. Acum cateva zile am printat la un alt eveniment impreuna cu Ioana Ciolacu care a facut un design special pentru tricouri", povesteste Sabina.Legislatia in ceea ce priveste comertul stradal. "In ultimii doi ani tot ce insemna comert din van a crescut fantastic. Sunt foarte multe branduri super misto care vand mobil. In momentul de fata nu exista legislatie care sa reglementeze modul de functionare a acestor van-uri. Putem functiona doar in cadrul anumitor evenimente. Daca mergem la primarie si cerem autorizatie pentru ca vrem sa facem o campanie joi si vineri, intr-un anumit interval orar, nu se elibereaza autorizatie. In momentul de fata autorizatia se da doar pentru chioscuri si tonete pe o perioada de un an, in locatii fixe. Noi avem nevoie de mobilitate", explica tanara.Probleme au avut si la angajarea de personal. "Nu gaseam oameni cu care sa putem lucra. Intr-un startup nu poti lucra daca nu esti implicat emotional si nu crezi in proiect. Fiind o echipa mica, nu prea poti trage chiulul si a fost o problema sa gasim oamnei pasionati de zona asta" explica co-fondatoarea Printoteca.Tot ce insemna comertul online a deschis posibilitatea dezvoltarii foarte multor afaceri pentru ca iti ofera o vizibilitate foarte mare cu bugete destul de mici si daca ai o ideea buna ea se propaga. Online-ul ofera posibilitatea de a genera continut, oricine o poate face si asta duce mult catre customizarea tuturor serviciilor, totul devine cumva foarte personalizabil.Pentru anul urmator Sabina si Razvan vor sa investeasca in echipamente si imprimante de ultima generatie pentru a lansa produse noi si a largi paleta de servici pentru clienti. Potrivit Sabinei investitia se ridica undeva la 80 000 de euro si vor sa obtina finantarea acesand fonduri europene.Un alt proiect este sa lanseze un marketplace pentru a creea posibilitatea artistilor si designerilor tineri sa-si vanda modelele si produsele. "Este un fel de magazin online gratuit cu interfata proprie unde pot sa-si urce singuri produsele, sa platesca comisioane", explica Sabina.