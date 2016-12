Tendinte pe piata solutiilor software de business, in 2017

Citeste mai multe despre: afaceri • tendinte • software

Solutiile de gestionare a afacerilor de pe dispozitive mobile au fost un "hit" in 2016. In urmatorii ani vor ajunge o normalitate. Tot mai multi antreprenori si factori de decizie apreciaza ca mobilitatea va avea o influenta profunda asupra afacerilor lor, la fel cum a avut Internetul a avut in anii `90, se arata in analiza Entersoft.De aceea, printre principalele obiective ale managerilor a fost, in acest an, adoptarea de solutii care sa ajute la gestionarea activitatilor si proceselor de business direct de pe telefonul mobil sau de pe tableta. Tendinta se va accentua in 2017. Conform datelor furnizate de Forrester Research, la nivel mondial, mobilitatea a fost o prioritate pentru 71% dintre companii, iar piata de solutii software in categoria enterprise mobility va ajunge, in 2020, la 140 de miliarde de dolari conform Nasscom.Solutiile de business bazate pe mobilitate ajuta companiile atat la colectarea datelor din piata, prin intermediul angajatilor care iau contact cu furnizorii si cu clientii, cat si la analizarea lor si luarea rapida a unor decizii ce pot influenta agilitatea si, in final, veniturile firmei."Traim intr-o piata atat de dinamica incat accesul la informatii trebuie sa se realizeze in timp real. Un manager doreste sa poata afla imediat, chiar daca este in afara sediului, date din companie. Doar astfel poate lua decizii rapid, cu impact la nivel operational si uneori si strategic", explica Cristi Cozic, Country Manager Entersoft Romania.Cloud computing a fost cea mai interesanta si impresionanta ¬forta¬ aparuta pe piata in ultimul deceniu in industrie si va continua sa influenteze metodele traditionale de informatizare, cel putin pana in 2020. Din 2017, tot mai multe dintre companii vor apela la solutii si servicii in cloud, astfel incat piata globala va ajunge la 146 miliarde de dolari, in 2017 si la 236 miliarde dolari in 2020, conform Forrester Research."In 2016 am constatat ca peste 40% dintre companiile cu care am discutat sunt interesate de varianta unei solutii informatice de business in cloud, dar doar 20% dintre clienti au optat in final pentru aceasta modalitate de informatizare. Ne asteptam ca in 2017, un numar dublu de companii sa aiba curaj sa migreze in cloud, mai ales din segmentul firmelor mici si mijlocii.", declara Cristi Cozic.In anii urmatori, la fel ca in 2016, este de asteptat ca modalitatea de licentiere de tip SaaS (pe baza de abonament), mult mai flexibila decat cumpararea de licente pe viata, dar si plata achizitiei in sistem leasing sa continue sa fie o optiune viabila pentru multe companii ce vor sa isi actualizeze sistemele informatice, dar care doresc sa repartizeze bugetele in rate lunare mai usor de sustinut."Ne asteptam in 2017 la o crestere a numarului de firme care vor migra catre solutii integrate de business si pe fondul noilor prevederi fiscale ce permit deductibilitatea de la impozitul pe profit a investitiilor in sisteme informatice", conchide Cristi Cozic.