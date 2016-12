Compania clujeana Mira Rehab, desemnata cel mai bun startup cu impact social din lume la Global Startup Awards

"Produsul creat rezolva o problema foarte actuala, avand o influenta pozitiva asupra celor aflati in suferinta. Ajunge la oameni intr-un mod neconventional, prin urmare are potentialul de a atinge un public numeros si are deja expunere internationala", a declarat Mjoll Waldorff, Project Manager la Innovation Center Iceland si membru al juriului.Compania MIRA Rehab a fost infiintata de patru studenti pasionati de tehnologia informatiei, Alina Calin, Andrei Cantea, Andrei Dascalu si Cosmin Mihaiu.Impreuna, au proiectat o platforma software care sa faca recuperarea fizica distractiva si comoda pentru pacienti, transformand exercitiile fizice in jocuri video si folosind un senzor extern pentru a urmari si evalua progresul pacientilor.Lansat in 2012, programul Global Startup Awards premiaza startup-uri tech relevante din 25 de tari. Fiecare etapa nationala se concentreaza pe a nominaliza si a premia cele mai bune startup-uri cu o vechime de maxim 5 ani dar si ecosistemul local care le sustine.Etapa nationala a competitiei Global Startup Awards a fost organizata in parteneriat cu Impact Hub Cluj-Napoca.